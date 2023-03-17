Трехногий слон, гуляющий по новому заповеднику, попал на видео Физический недостаток не мешает животному полноценно наслаждаться жизнью
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
13:42 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Воспитание безопасностью: как городская среда влияет на поведение людей

Безопасность в мегаполисе — это не только следствие работы правоохранительных органов, но и множество других факторов, причем не всегда очевидных. Скажем, вряд ли кто-то догадывается, что банальная чистота на улицах «вычищает» и социальную среду. Или что благоустройство общественных пространств способно влиять на рост морально-этической культуры людей. Из каких компонентов складывается рецепт безопасного города, выяснил корреспондент РИА Недвижимость.

Источник: Недвижимость РИА Новости

Устройство блага

Комплексное благоустройство Москвы в последние годы идет в режиме нон-стоп. Появляются новые пространства для пешеходов, приводятся в порядок существующие парки, облагораживаются скверы, а улицы и дворы становятся комфортнее и одновременно с этим — безопаснее.

Именно такой системный подход ко всему городу позволяет решать сразу несколько задач, в числе которых безопасность москвичей и гостей столицы — в особом приоритете. По мнению представителя ассоциации AREA Константина Ковалева, в этом смысле хорошо себя показала программа по благоустройству «Моя улица», которая была реализована в 2015—2018 годах и сыграла важную роль в улучшении качества городской среды, а также, по всей видимости, способствовала снижению уровня преступности. Последующие программы только закрепили эти позитивные изменения.

В подтверждение своих слов Ковалев приводит данные сайта Numbeo за 2021 год, согласно которым индекс уровня преступности в Москве составляет 29,06, что ниже, чем в Лондоне (49,08), Нью-Йорке (47,01), Париже (54,77) и Торонто (30,73). На основании чего эксперт делает вывод, что программы по благоустройству действительно имеют потенциал для повышения уровня безопасности города.

С этим согласна психолог Марина Гладышева, которая считает, что вопрос безопасности и «чистоты» социальной среды зависит от разнообразия досуга горожан и комфорта окружающего пространства, в том числе уличного.

Когда человеку есть чем заняться, то вероятность того, что он будет вести себя деструктивно, ниже.

Марина Гладышева
психолог

Кроме того, велико влияние социума. Так, в ухоженном районе города постепенно меняется и среда — туда притягивается больше людей высокого уровня социальной ответственности, добавляет психолог. Оказываясь в обществе таких людей, человек, живший здесь до благоустройства, начинает невольно тянуться за ними, иначе он не сможет «попасть в социум». Конечно, люди, которые везде мусорят или ведут себя неподобающе, будут всегда. Но это уже вопрос внутренних состояний, а не влияния внешней среды и комфорта, констатирует Гладышева.

Управление пространством

При благоустройстве города необходимо учитывать его особенности, чтобы достичь равного уровня безопасности в разных районах, указывает Ковалев.

Например, для одного района важно обеспечить наличие детских и спортивных площадок, чтобы предоставить жителям возможности для занятий физической культурой. А в другом уместно будет создание красивых и ухоженных общественных пространств, которые станут местами для прогулок и отдыха. Также необходимо учитывать мнение и потребности жителей при проектировании и планировании этих зон.

Константин Ковалев
представитель ассоциации AREA

Создание новых парков и зон отдыха может способствовать снижению уровня преступности и асоциального поведения, так как люди будут проводить больше времени на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.

Иногда такие пространства создаются буквально с нуля. Так, в 2017 году на юго-западе Москвы появился парк «Академический», на месте которого ранее располагались гаражи, окруженные забором. Место было не проходным и отпугивало своим контингентом — жителям района приходилось делать достаточно большой крюк, чтобы обойти этот участок.

В итоге москвичи попросили городские власти разбить в этом месте парк. После осуществления работ здесь появилось сразу шесть детских площадок и несколько спортивных, включая беговой трек. Таким образом, «Академический» стал точкой притяжения большого числа людей, перезагрузив существенную часть района. А заброшенное ранее пространство обрело комфорт и безопасность.

Не меньше внимания последние годы уделялось и отдаленным районам столицы, где обновление территорий облагораживало местами депрессивные пространства, полностью перезагружая их. Ярким примером таких масштабных работ стала Капотня, где в 2019 году на месте замусоренного и заброшенного склона вдоль набережной Москвы-реки появился большой парк с зонами для спокойного и активного отдыха. Новая набережная протянулась более чем на 2 километра.

Читайте также
Сергей Собянин объявил 15 апреля днем проведения в Москве весеннего субботника

Переход на светлую сторону

Важнейшую роль в обеспечении безопасности города играет городское освещение. По словам Ковалева, чем больше света на улицах и в общественных местах, тем меньше вероятность преступлений и проявлений асоциального поведения. Неслучайно на хорошо освещаемых пространствах жители чувствуют себя в большей безопасности.

Освещенность и опрятность городского пейзажа имеет мощный психологический эффект, снижая вероятность асоциального поведения людей, рассуждает Гладышева. Если говорить о неухоженных улицах, то они навевают страх и мысль о том, что здесь может произойти что-то нехорошее, объясняет она. Ощущение заброшенности пространства также повышает тревожность.

На менее освещенных улицах вероятность какой-то деструктивной ситуации выше, в том числе в силу отсутствия страха быть пойманным или идентифицированным у самого преступника, объясняет собеседница агентства. То есть потенциальный хулиган или грабитель будет чувствовать себя уверенней в темноте, уточняет она.

Социальный контроль

Показатели безопасности в городе, безусловно, зависят от множества факторов, в том числе социально-экономических показателей, культурных традиций, демографических нюансов и других. Важно помнить, что каждый район города имеет свои особенности и проблемы, и необходимо разрабатывать индивидуальные программы по благоустройству и обеспечению безопасности в каждом конкретном случае, говорит Ковалев.

Ну и, конечно, важную роль играет социальная ответственность самих жителей. Та же формула «где чисто, там не мусорят» работает в тех местах, где этот порядок поддерживается людьми, говорит Гладышева. Если человек видит, что эти правила работают, то он будет следовать им и придавать им ценность.

Психолог уверена, что благоустройство городских пространств способно влиять на рост морально-этической культуры горожан. Однако собеседница агентства обращает внимание, что есть люди, которые заточены на то, чтобы жить в благоустроенных местах. И если они могут себе позволить, то будут тянуться в такие районы ради комфорта. А есть те, которым безразлично где жить. Они из чего-то хорошего будут делать плохое, констатирует эксперт.

Как отмечает Ковалев, при обсуждении программ благоустройства и безопасности города, важно учитывать долгосрочные последствия и уделять внимание социальным аспектам.

«Например, программы общественной безопасности должны быть направлены не только на предотвращение преступлений, но и на создание социальной поддержки и возможностей для общения и взаимодействия между жителями», — говорит он.

Именно поэтому городу так важно находить общий язык с москвичами, чтобы они могли вносить свои коррективы в процесс преобразования, основываясь на своих бытовых ежедневных потребностях. Во многом такой диалог стал возможен благодаря программе «Мой район», запущенной в 2018 году.

Эксперт подчеркивает, что безопасность города — это не только задача городских властей, но и ответственность каждого жителя города.

По его мнению, каждый житель должен соблюдать правила общественного порядка и проявлять уважение к согражданам, ответственно относиться к содержанию в порядке общественных мест и оберегать окружающую среду.

«Только совместными усилиями городских властей и жителей можно достичь высокого уровня безопасности и благополучия в городе», — заключает Ковалев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юристы предупредили, какое жилье станет проблемой
Чем чревата покупка квартиры за наличные
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости