Воспитание безопасностью: как городская среда влияет на поведение людей

Комплексное благоустройство Москвы в последние годы идет в режиме нон-стоп. Появляются новые пространства для пешеходов, приводятся в порядок существующие парки, облагораживаются скверы, а улицы и дворы становятся комфортнее и одновременно с этим — безопаснее.
Именно такой системный подход ко всему городу позволяет решать сразу несколько задач, в числе которых безопасность москвичей и гостей столицы — в особом приоритете. По мнению представителя ассоциации AREA Константина Ковалева, в этом смысле хорошо себя показала программа по благоустройству «Моя улица», которая была реализована в 2015—2018 годах и сыграла важную роль в улучшении качества городской среды, а также, по всей видимости, способствовала снижению уровня преступности. Последующие программы только закрепили эти позитивные изменения.
В подтверждение своих слов Ковалев приводит данные сайта Numbeo за 2021 год, согласно которым индекс уровня преступности в Москве составляет 29,06, что ниже, чем в Лондоне (49,08), Нью-Йорке (47,01), Париже (54,77) и Торонто (30,73). На основании чего эксперт делает вывод, что программы по благоустройству действительно имеют потенциал для повышения уровня безопасности города.
С этим согласна психолог Марина Гладышева, которая считает, что вопрос безопасности и «чистоты» социальной среды зависит от разнообразия досуга горожан и комфорта окружающего пространства, в том числе уличного.
Когда человеку есть чем заняться, то вероятность того, что он будет вести себя деструктивно, ниже.
Кроме того, велико влияние социума. Так, в ухоженном районе города постепенно меняется и среда — туда притягивается больше людей высокого уровня социальной ответственности, добавляет психолог. Оказываясь в обществе таких людей, человек, живший здесь до благоустройства, начинает невольно тянуться за ними, иначе он не сможет «попасть в социум». Конечно, люди, которые везде мусорят или ведут себя неподобающе, будут всегда. Но это уже вопрос внутренних состояний, а не влияния внешней среды и комфорта, констатирует Гладышева.
При благоустройстве города необходимо учитывать его особенности, чтобы достичь равного уровня безопасности в разных районах, указывает Ковалев.
Например, для одного района важно обеспечить наличие детских и спортивных площадок, чтобы предоставить жителям возможности для занятий физической культурой. А в другом уместно будет создание красивых и ухоженных общественных пространств, которые станут местами для прогулок и отдыха. Также необходимо учитывать мнение и потребности жителей при проектировании и планировании этих зон.
Константин Ковалевпредставитель ассоциации AREA
Создание новых парков и зон отдыха может способствовать снижению уровня преступности и асоциального поведения, так как люди будут проводить больше времени на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.
Иногда такие пространства создаются буквально с нуля. Так, в 2017 году на юго-западе Москвы появился парк «Академический», на месте которого ранее располагались гаражи, окруженные забором. Место было не проходным и отпугивало своим контингентом — жителям района приходилось делать достаточно большой крюк, чтобы обойти этот участок.
В итоге москвичи попросили городские власти разбить в этом месте парк. После осуществления работ здесь появилось сразу шесть детских площадок и несколько спортивных, включая беговой трек. Таким образом, «Академический» стал точкой притяжения большого числа людей, перезагрузив существенную часть района. А заброшенное ранее пространство обрело комфорт и безопасность.
Не меньше внимания последние годы уделялось и отдаленным районам столицы, где обновление территорий облагораживало местами депрессивные пространства, полностью перезагружая их. Ярким примером таких масштабных работ стала Капотня, где в 2019 году на месте замусоренного и заброшенного склона вдоль набережной Москвы-реки появился большой парк с зонами для спокойного и активного отдыха. Новая набережная протянулась более чем на 2 километра.
Переход на светлую сторону
Важнейшую роль в обеспечении безопасности города играет городское освещение. По словам Ковалева, чем больше света на улицах и в общественных местах, тем меньше вероятность преступлений и проявлений асоциального поведения. Неслучайно на хорошо освещаемых пространствах жители чувствуют себя в большей безопасности.
Освещенность и опрятность городского пейзажа имеет мощный психологический эффект, снижая вероятность асоциального поведения людей, рассуждает Гладышева. Если говорить о неухоженных улицах, то они навевают страх и мысль о том, что здесь может произойти что-то нехорошее, объясняет она. Ощущение заброшенности пространства также повышает тревожность.
На менее освещенных улицах вероятность какой-то деструктивной ситуации выше, в том числе в силу отсутствия страха быть пойманным или идентифицированным у самого преступника, объясняет собеседница агентства. То есть потенциальный хулиган или грабитель будет чувствовать себя уверенней в темноте, уточняет она.
Показатели безопасности в городе, безусловно, зависят от множества факторов, в том числе социально-экономических показателей, культурных традиций, демографических нюансов и других. Важно помнить, что каждый район города имеет свои особенности и проблемы, и необходимо разрабатывать индивидуальные программы по благоустройству и обеспечению безопасности в каждом конкретном случае, говорит Ковалев.
Ну и, конечно, важную роль играет социальная ответственность самих жителей. Та же формула «где чисто, там не мусорят» работает в тех местах, где этот порядок поддерживается людьми, говорит Гладышева. Если человек видит, что эти правила работают, то он будет следовать им и придавать им ценность.
Психолог уверена, что благоустройство городских пространств способно влиять на рост морально-этической культуры горожан. Однако собеседница агентства обращает внимание, что есть люди, которые заточены на то, чтобы жить в благоустроенных местах. И если они могут себе позволить, то будут тянуться в такие районы ради комфорта. А есть те, которым безразлично где жить. Они из чего-то хорошего будут делать плохое, констатирует эксперт.
Как отмечает Ковалев, при обсуждении программ благоустройства и безопасности города, важно учитывать долгосрочные последствия и уделять внимание социальным аспектам.
«Например, программы общественной безопасности должны быть направлены не только на предотвращение преступлений, но и на создание социальной поддержки и возможностей для общения и взаимодействия между жителями», — говорит он.
Именно поэтому городу так важно находить общий язык с москвичами, чтобы они могли вносить свои коррективы в процесс преобразования, основываясь на своих бытовых ежедневных потребностях. Во многом такой диалог стал возможен благодаря программе «Мой район», запущенной в 2018 году.
Эксперт подчеркивает, что безопасность города — это не только задача городских властей, но и ответственность каждого жителя города.
По его мнению, каждый житель должен соблюдать правила общественного порядка и проявлять уважение к согражданам, ответственно относиться к содержанию в порядке общественных мест и оберегать окружающую среду.
«Только совместными усилиями городских властей и жителей можно достичь высокого уровня безопасности и благополучия в городе», — заключает Ковалев.