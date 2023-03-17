Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги» Вкладчики уже с будущего года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
11:35 (мск), источник: РБК Life

Как не заразиться и вовремя распознать сибирскую язву. Это надо запомнить

В большинстве случаев признаки болезни проявляются на коже рук.

Источник: AP 2022

Хорошо варить мясо и не покупать его на стихийных рынках у непроверенных продавцов — в Роспотребнадзоре напомнили, что несоблюдение этих правил может привести к заражению сибирской язвой. Это опасная инфекционная болезнь, возбудитель которой, Bacillus anthracis, способен образовывать споры, устойчивые к окружающей среде. Источником заражения для человека становятся как сами больные сельскохозяйственные животные: коровы, лошади, ослы, овцы, козы, так и мясная продукция.

Споры сибирской язвы способны долго находиться в почве — так и заражаются животные, к примеру на пастбищах или когда споры смываются дождем и сточные воды уносят заразу на новые территории.

В Роспотребнадзоре перечислили, как именно от больного животного может заразиться человек:

  • через прямой контакт, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животным или при разделке туш;
  • воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем, так как споры сибиреязвенной палочки могут попасть в организм человека в момент вдоха;
  • через пищу, если мясо подвергается недостаточно долгой термической обработке. Куски мяса для варки не должны превышать более 500 г, а находиться в кипящей воде они должны не менее двух с половиной часов.

Примечательно: заразиться от больного сибирской язвой человека другой человек не может.

Эпидемиологи напомнили, как проявляется сибирская язва у человека

«В 95% случаях у людей наблюдается кожная форма болезни. Начинается лихорадка, а на коже рук (в месте проникновения микроба) появляются язвы. При легочной форме — боли в груди, одышка, пневмония. При кишечном варианте характерными признаками становятся понос, рвота, метеоризм», — объяснили в ведомстве.

В любом случае определить, сибирской ли язвой заболело животное или человек, возможно только на основе лабораторных исследований. При первых же признаках болезни следует обратиться к врачу, который поставит диагноз. Для лечения успешно применяются антибиотики, но делается это только в условиях стационара.

Рекомендации Роспотребнадзора прозвучали на фоне недавнего случая в Чувашии. В одной из деревень республики два человека заболели сибирской язвой. После этого в селе ввели карантин. Как сообщил глава региона Олег Николаев, эпидемиологи выявили всех, с кем контактировали заболевшие в последние дни, их оказалось более 130 человек. Все эти люди находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников.

По результатам эпидемиологического расследования выяснилось, что заразились люди из-за контакта с инфицированной разделанной тушей быка, заявили в местном Роспотребнадзоре. Эксперты Россельхознадзора Чувашии добавили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Все получат по заслугам»: Лия Ахеджакова дала интервью
Певица Валерия впервые высказалась о своей болезни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье