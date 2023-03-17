11:35 (мск), источник: РБК Life
Как не заразиться и вовремя распознать сибирскую язву. Это надо запомнить
В большинстве случаев признаки болезни проявляются на коже рук.
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Хорошо варить мясо и не покупать его на стихийных рынках у непроверенных продавцов — в Роспотребнадзоре напомнили, что несоблюдение этих правил может привести к заражению сибирской язвой. Это опасная инфекционная болезнь, возбудитель которой, Bacillus anthracis, способен образовывать споры, устойчивые к окружающей среде. Источником заражения для человека становятся как сами больные сельскохозяйственные животные: коровы, лошади, ослы, овцы, козы, так и мясная продукция.
Споры сибирской язвы способны долго находиться в почве — так и заражаются животные, к примеру на пастбищах или когда споры смываются дождем и сточные воды уносят заразу на новые территории.
В Роспотребнадзоре перечислили, как именно от больного животного может заразиться человек:
«В 95% случаях у людей наблюдается кожная форма болезни. Начинается лихорадка, а на коже рук (в месте проникновения микроба) появляются язвы. При легочной форме — боли в груди, одышка, пневмония. При кишечном варианте характерными признаками становятся понос, рвота, метеоризм», — объяснили в ведомстве.
В любом случае определить, сибирской ли язвой заболело животное или человек, возможно только на основе лабораторных исследований. При первых же признаках болезни следует обратиться к врачу, который поставит диагноз. Для лечения успешно применяются антибиотики, но делается это только в условиях стационара.
Рекомендации Роспотребнадзора прозвучали на фоне недавнего случая в Чувашии. В одной из деревень республики два человека заболели сибирской язвой. После этого в селе ввели карантин. Как сообщил глава региона Олег Николаев, эпидемиологи выявили всех, с кем контактировали заболевшие в последние дни, их оказалось более 130 человек. Все эти люди находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников.
По результатам эпидемиологического расследования выяснилось, что заразились люди из-за контакта с инфицированной разделанной тушей быка, заявили в местном Роспотребнадзоре. Эксперты Россельхознадзора Чувашии добавили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе.