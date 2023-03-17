14:11 (мск), источник: © РИА Новости
Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
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«В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации», — рассказали в ведомстве.
В частности, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии, которые посетили среди прочего свою родную школу и провели там урок мужества.
Кроме того, уточнили в министерстве, в плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны СВО.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.