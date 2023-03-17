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14:11 (мск), источник: © РИА Новости

Мобилизованные прибыли в первые отпуска из зоны СВО

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мобилизованные прибыли в свои первые отпуска из зоны специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что для всех участников специальной военной операции установлен регулярный 14-дневный отпуск, который предоставляется военнослужащим не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

В частности, в свой первый отпуск после призыва прибыли Адам Джегутанов и Бислан Хачуков из Карачаево-Черкесии, которые посетили среди прочего свою родную школу и провели там урок мужества.

Кроме того, уточнили в министерстве, в плановые отпуска продолжают прибывать кадровые военные из зоны СВО.

Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

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