17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Мичигана родился редкий детеныш антилопы
Представители этого вида занесены в Красную книгу.
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Администрация зоопарка Поттер Парк штата Мичигана сообщила о рождении детеныша бонго — краснокнижного члена семейства антилоп. Мама Узури и сам малыш чувствуют себя хорошо, пишет UPI.
«Бонго находятся под угрозой исчезновения, поэтому каждый новый теленок невероятно ценен», — сказал Ронан Юстас, директор по охране здоровья животных зоопарка Поттер Парк. Администрация добавила, что в скором времени, когда антилопа окрепнет, посетители смогут ею полюбоваться.
Недавно в абаканском зоопарке родились три редкие пантеры.
Олеся Маевская