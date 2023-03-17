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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Традиции, обычаи и история Дня Святого Патрика

Ежегодно 17 марта отмечается один из самых ярких и необычных религиозных праздников — День Святого Патрика. Празднующие одеваются в зеленое, используют украшения в виде клевера-трилистника, ходят в пабы и на парады. Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с этим праздником.

Источник: AP 2022

Как появился праздник

Считается, что Святой Патрик родился в конце IV под именем Мэвин Суккат в Британии. О его жизни историки судят, прежде всего исходя из автобиографии под названием «Исповедь», написанной им примерно в 460 году. В 16-летнем возрасте Мэвина похитили пираты и продали в рабство.

Юноша несколько лет провел в неволе в Ирландии, но принятие христианства помогло ему преодолеть тяжелейшие времена. Согласно его «мемуарам», он много молилися и однажды Бог подсказал ему, как сбежать из заточения.

Мэвин вернулся на родину и принял сан епископа под именем Патрик. Однако вскоре он вернулся в Ирландию. Голос свыше велел ему обратить страну, ставшую ему пленом, в христианство. По преданию, чтобы объяснить триединство Бога, он сорвал клевер-трилистник, который с тех самых пор стал символом Ирландии.

В результате вся страна пришла к единой вере, к тому же Патрику удалось совершить еще одно чудо — изгнать с земель Ирландии всех змей. Эти рептилии не водятся на территории острова по сей день. Священнослужитель умер 17 марта, и с тех пор эта дата стала днем памяти святого Патрика.

Начало празднования

Год кончины праведника доподлинно не известен, но праздник, отмечаемый в его честь, появился еще тысячу лет назад. В начале XVII века праздник официально вошел в литургический календарь.

Со временем праздник стал популярен не только в Ирландии и Великобритании, но и во всем мире. В России святого Патрика почитают под именем Патрикий, правда, дата памяти в православной церкви приходится на 30 марта.

Участники праздничных гуляний в честь Дня святого Патрика в Москве | Источник: РИА "Новости"

Традиции праздника

Украшениями в виде трилистников оформляют одежду, а изделия-сувениры продают на тематических ярмарках. В день праздника даже угощения зачастую изготавливают в виде клевера.

В католицизме День святого Патрика сопровождается шумными гуляниями и богатыми застольями. Несмотря на дни поста, в праздник даже разрешается пить алкоголь, и многие ирландцы проводят торжество в пабах с кружкой пива.

Символы праздника

Символами праздника являются трилистник и зеленый цвет. В день торжества в Ирландии и многих англоязычных странах в наряд зеленого оттенка на улице одет практически каждый прохожий. Существует даже шуточная традиция, в соответствии с которой человека, проигнорировавшего дресс-код, могут ущипнуть блюстители ритуалов.

Также у Дня Святого Патрика есть и «живой» символ — вымышленный персонаж лепрекон. Он пришел в культуру Ирландии из кельтских мифов. Обычно его изображают низкорослым человечком с рыжей бородой, в костюме и в шляпе зеленого цвета, выполняющим роль хранителя сокровищ.

По преданию, если поймать лепрекона, то он будет обязан отдать вам свой горшочек с золотом, который таится на обратной стороне радуги.

Олеся Маевская

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