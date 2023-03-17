18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Постройки в Аравийской пустыне раскрыли тайны древних ритуалов
Эти сооружения впервые привлекли внимание ученых еще в 70-х годах прошлого столетия.
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Возможно, ученые приблизились к пониманию того, почему сотни больших каменных сооружений были построены в пустынях на северо-западе Саудовской Аравии тысячи лет назад. Согласно новому исследованию группы ученых из Австралии, Швейцарии и Саудовской Аравии, опубликованном в журнале PLOS ONE, таинственные прямоугольные ограждения использовались людьми эпохи неолита для ритуалов, в частности — жертвоприношений, которые были адресованы неизвестному божеству или божествам.
Раскопки выявили сотни фрагментов останков животных, сгруппированных вокруг вертикальной каменной плиты, которая, по мнению специалистов, являлась алтарем. Памятники возрастом примерно 7000 лет, известные как мустатилы, сбивали с толку археологов с тех пор, как привлекли внимание ученых в 1970-х годах. Однако только в 2017 году аэрофотосъемка помогла идентифицировать более 1600 таких сооружений, разбросанных по всей пустыне.
Мустатилы получили прозвище «ворота» из-за их вида с воздуха. Они состоят из двух коротких толстых платформ, соединенных низкими стенами гораздо большей длины, размером до 600 метров, но не более полуметра в высоту.
Хотя один из двух коротких концов часто разрушается, он образует вход, а другой содержит камеры разного размера. Для чего использовались эти камеры, неизвестно, но любопытно отсутствие инструментов внутри и вокруг них. В некоторых случаях они могут содержать стоящие и украшенные каменные плиты, а также россыпь костей животных. Некоторые мустатилы также имеют длинный двор, напоминающий элемент процессии.
В 2019 году международная группа ученых во главе с археологом Мелиссой Кеннеди из Университета Западной Австралии раскопала мустатил из песчаника длиной 140 метров недалеко от Аль-Ула, названный IDIHA-F-0011081, собрав фрагменты материала и каталогизировав различные особенности монумента. В начале сооружения— коротком конце с камерами — они обнаружили пространство со стоячими каменными плитами. Они также собрали 260 фрагментов костей, зубов и рогов животных, в основном сгруппированных вокруг каменной плиты.
На некоторых из них были обнаружены следы порезов или признаки горения. По словам команды, это означает, что найденная каменная плита была бетилом — священным камнем, представляющим бога или богов. Ученые предполагают, что это место использовалось в течение длительного периода времени, примерно с 5307−5002 гг. До н. э. по 5056−4755 гг.
Ранее в Дании нашли остатки ритуального жертвоприношения. По оценкам экспертов, ритуал провели более пяти тысяч лет назад.
Олеся Маевская