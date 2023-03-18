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11:39 (мск), источник: m24.ru

За сутки в РФ выявили 13 009 случаев COVID-19

На территории России за сутки зафиксировали 13 009 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: Агентство «Москва»

За минувшие 24 часа было зарегистрировано 32 летальных исхода. Число госпитализаций за прошедший день составило 1 287, что на 15,9% меньше, чем накануне.

Рост количества направлений в медучреждения отметили в 29 российских субъектах, снижение — в 46. Выздоровели за сутки 12 155 пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились, что на этой неделе зарегистрировали 80 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, наиболее часто врачи отмечают геноварианты штамма «Омикрон».

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