11:39 (мск), источник: m24.ru
За сутки в РФ выявили 13 009 случаев COVID-19
На территории России за сутки зафиксировали 13 009 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За минувшие 24 часа было зарегистрировано 32 летальных исхода. Число госпитализаций за прошедший день составило 1 287, что на 15,9% меньше, чем накануне.
Рост количества направлений в медучреждения отметили в 29 российских субъектах, снижение — в 46. Выздоровели за сутки 12 155 пациентов.
Ранее в Роспотребнадзоре поделились, что на этой неделе зарегистрировали 80 тысяч случаев заражения COVID-19. Это на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, наиболее часто врачи отмечают геноварианты штамма «Омикрон».