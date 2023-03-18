14:55 (мск), источник: Аргументы и факты
В России упростили покупки в зарубежных онлайн-магазинах до 15 тысяч рублей
Делать заказы на эту сумму теперь можно без прохождения идентификации личности.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает покупки в иностранных онлайн-магазинах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, теперь совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах можно без прохождения идентификации личности, если сумма заказа не превышает 15 тысяч рублей или ее эквивалент в иностранной валюте. Ранее такая норма действовала только для российских онлайн-площадок.
При этом документ предусматривает ряд исключений. К примеру, идентификация потребуется, если у представителей банка возникнут подозрения в отмывании денег.
В начале марта Госдума приняла закон, упрощающий покупки в интернет-магазинах за рубежом. Он направлен на снижение административной нагрузки на банки, связанной с проведением процедур идентификации.