За сутки в России выявили 12 333 случая COVID-19

Число госпитализаций за прошедшие 24 часа показало 785, что оказалось на 15,9% ниже, чем накануне. Также рост количества направлений в медучреждения заметили в 10 регионах, снижение произошло в 68.
Согласно информации, выздоровели от коронавируса 9 815 человек.
До этого иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. Он отметил, что пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.
Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.