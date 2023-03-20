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03:03 (мск), источник: Life.ru

Искать должников ЖКХ будут через суды

Долги россиян за жилищные и коммунальные услуги взыщут в упрощённом порядке, и искать должников будут сами суды. Как эта схема теперь работает?

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий подавать иск о взыскании задолженности по оплате домового машино-места и коммунальных услуг, если истцу неизвестны сведения об ответчике по делу. Данная новость очень обрадовала коммунальщиков. Но профессионалы, которые работают со спорами в области жилищных и коммунальных услуг, высказывают сомнения в судебных возможностях.

Дело в том, что действующая редакция Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ предполагает, что при подаче иска в суд нужно указать подробные сведения об ответчике (не только его фамилию и место жительства, но и дату рождения, ИНН и другие данные). Эта норма была введена чуть более трёх лет назад, и тогда её необходимость объяснялась требованиями исключить ошибки при взыскании долга с однофамильцев или иных лиц, которые не имеют отношения к заявленным долгам.

Сейчас сенаторы решили, что некоторые истцы вправе обращаться в суд, зная неполные данные ответчика, а дальше судебная система сама должна установить все необходимые сведения и таким образом защитить права тех, кто взывает о помощи.

Положения нового закона распространяются на иски, связанные с взысканием задолженности по оплате помещения и машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, а также на судебные приказы.

Чем грозит новый закон должникам

— Безусловно, новый закон играет на руку заявителям, — считает депутат Госдумы Никита Чаплин. — И ещё принятые поправки решают вопросы, связанные с техническими ошибками: они будут исправляться самим судом. А гражданам-ответчикам теперь надо иметь серьёзную аргументацию для обоснования своей позиции, надеяться на неподачу иска или на прекращение судебного разбирательства в связи с отсутствием данных точно не стоит.

То есть получается, что взыскатели, в частности коммунальные компании, получили законный инструмент, позволяющий им в упрощённом порядке привлекать должников к ответу сразу через суд.

— В теории и сейчас при подаче иска можно не указывать все реквизиты ответчика, то есть вроде бы мало что меняется. Однако по факту новый закон — это продолжение института судебных приказов и некоего упрощения судопроизводства по ряду дел, — пояснил управляющий партнёр ЮК «Мокров и партнёры» Александр Мокров.

Кроме того, эксперт добавил, что, с точки зрения граждан, новая норма несколько сужает их права, а вот для управляющих компаний новый закон сулит сокращение затрат на взыскание долгов, которые, по большому счёту, оплачивают добросовестные плательщики.

Как скоро подадут в суд при неоплате за ЖКУ

Закон гласит, что каждый месяц до 10-го числа россияне обязаны оплачивать счета за коммунальные услуги (если отдельным соглашением с ресурсоснабжающей компанией не установлен другой срок). После этого наступает просрочка. Если не платить за ЖКУ больше двух месяцев, образуется долг и начисляются пени. Коммунальщики могут подавать в суд. Однако стоит учесть, что вряд ли управляющая компания будет обращаться в судебную инстанцию, если сумма долга небольшая, ведь, как правило, даже мировые суды рассматривают коммунальные претензии на суммы в районе 50 тысяч рублей.

Крупные управляющие компании обычно перед подачей иска направляют должнику официальную претензию с предложением заключить соглашение по погашению задолженности по коммунальным платежам с графиком оплаты.

Юристы советуют не позднее этого этапа разбирательств провести сверку задолженности, так как очень часто бывает, что управляющая компания не учла информацию о каких-либо фактически выполненных платежах.

Наиболее проблемные ситуации случаются, когда граждане проживают не по адресу, где возник спор. Тогда узнать о претензиях эти люди могут уже после получения судебного приказа о взыскании задолженности. И вот как раз в этих случаях новый закон мог бы сработать в сторону защиты интересов граждан. Как это будет на самом деле — покажет практика.

— Если невозможно узнать все данные о должнике, иск подать это не мешает, а то, что у суда теперь появится новая функция самостоятельно делать запрос в налоговую или иной компетентный госорган, то в теории это неплохо, — уверен депутат Госдумы, член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов. — Суды вообще не должны отказывать в иске к кому-либо, если заявитель не смог узнать его идентификационные данные.

Специалисты в области разбирательств по поводу коммунальных долгов считают, что на практике новый закон, весьма вероятно, повысит нагрузку на суды первой инстанции — и это приведёт к затягиванию рассмотрений исков от управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

— Суды всех больших городов буквально завалены обычными исками, и если будет введена обязательная функция розыска предполагаемого ответчика, то, скорее всего, сроки рассмотрения всех дел вырастут на месяцы, — утверждает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Конечно, это не устроит ни истцов, ни добросовестных граждан, которые имеют все основания не платить по чужим долгам. Очевидно, что до вступления в силу нового закона будет принят какой-то порядок, передающий функцию розыска судебным приставам или полиции, иначе ничего работать не будет.

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