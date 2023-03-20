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12:23 (мск), источник: Life.ru

Учёные опровергли распространённый миф о вреде бега

Масштабное исследование не выявило связи между занятиями бегом на большие дистанции и риском развития артрита. Таков результат работы учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они поделились выводами на Ежегодном собрании Американской академии хирургов-ортопедов.

Источник: Freepik.com

Исследователи опросили 3804 человека, регистрировавшихся для участия в чикагских марафонах 2019 и 2021 годов. Средний возраст респондентов составил 43,9 года, а беговой стаж — 14,7 года. Эти люди участвовали в среднем в пяти марафонах.

7,3% опрошенных страдают артритом тазобедренного или коленного сустава. И всё же учёные обнаружили, что риск получить этот недуг не связан с продолжительностью занятий бегом, количеством пройденных марафонов или набранным километражом. Что повышает риск развития артрита, так это травмы бедра или колена, а также проведённые на них операции. Другие негативные факторы — возраст, наследственность и лишний вес. Вместе с тем каждому четвёртому врачи советуют сократить объём бега, а половине бегунов с артритом вообще рекомендуют оставить навсегда это занятие.

«Несмотря на растущие знания о том, что бег и активный образ жизни могут быть полезны для ваших суставов, в медицинском сообществе существует догма, что пациенты должны прекратить бегать, чтобы не изнашивать свои хрящи», — подчеркнули авторы.

Учёные хотели бы, чтобы выводы, к которым они пришли, убедили врачей перестать отговаривать пациентов от бега.

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