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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями — это раз. Второе — если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине», — сообщила детский омбудсмен.

Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но ни одного официального запроса не поступило, подчеркнула она.

Львова-Белова указала, что российские власти открыты для решения проблем.

«Для нас приоритет — это кровная семья, президент об этом сказал. Что и обидно, что теме, которая возникла с ордером на арест, предшествовал разговор с президентом, который сказал, что, если есть случаи, когда нужно воссоединить, когда есть реальные родственники, это нужно обязательно делать», — заключила уполномоченная по правам ребенка.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, а любые решения инстанции ничтожны с точки зрения права.

В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о «военных преступлениях» российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.

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