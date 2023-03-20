12:18 (мск), источник: Известия
Союз мультфильмов: чем удивил зрителей фестиваль анимации в Суздале
Триумфатором форума стала гомерически смешная короткометражка о пассажирах плацкартного вагона.
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Короткий и полный метр. Ролики и плакаты. Девочка, гусь и много дыма. А еще презентации творческих проектов, дискуссии о детских студиях и споры о нейросетях. В Суздале завершился XVIII Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК). «Известия», побывав на форуме и поговорив с его участниками, оценили вклад «Суздальфеста» в отечественную киноиндустрию.
На церемонии закрытия директор ОРФАК Александр Герасимов пожалел, что фестиваль пролетел так быстро и огласил новый рекорд. На онлайн-платформах фильмы форума посмотрело 5,5 тыс. пользователей, плюс было 5 тыс. очных участников. Программы форума демонстрировались на 750 площадках в 41 регионе. Лучшим фильмом онлайн-зрители назвали короткометражку «Уважаемые пассажиры» екатеринбургского режиссера Максима Куликова — о нравах путешествующих в плацкартном вагоне.
— Когда рисовал картину, очень много смеялся, — заметил автор, — И очень рад, что услышал смех в зале.
Эта гомерически смешная новелла с яркими типажами и лирическими пейзажами за окнами мчащегося поезда стала триумфатором фестиваля — за нее в традиционном рейтинговом голосовании очно и онлайн высказалось и большинство профессионалов индустрии.
Гран-при форума получили «Светлые души» Анастасии Жакулиной — стильный монохромный рассказ о мужском и женском: жена жаждет любви, а мужу карбюратор дороже. Лучшим полнометражным фильмом был назван «Финик» режиссера Дениса Чернова, а приз за работу в прикладной анимации вручили режиссеру Савве Голубкову за фильм «Песенка эскимоса».
Лучшей короткометражкой оказался «Подсолнух» Натальи Чернышевой. История о девочке и папе-моряке «На глубине» от Лизы Стариковой получила приз за лучший дебют. Мой личный выбор в дебютной номинации — «Волк думающий» Юлии Евдокимовой, где симпатичного хищника, размышляющего о смысле бытия, озвучил Константин Хабенский, — остался без наград. Как и студенческий «Переход» — о философских смыслах обычного светофора. В этой категории победил драйвовый трэш «В поисках мозга» — о том, как правильно готовиться к экзаменам.
Кстати, студенческого кино оказалось так много, что его выделили в отдельную программу. Двукратный номинант “Оскара” Константин Бронзит, который вместе с Игорем Ковалевым публично обсуждал молодежные работы, считает этот прорыв следствием новых возможностей и технологий.
— Появилось больше школ. Они дают возможность реализоваться, на дебют или на студенческие курсовые дают какую-то денежку, — заметил он. — А технологии помогают даже без денежек. 30 лет назад таких технологий не было. Ну, хочу и хочу снимать кино, а не чем. Сегодня купил компьютер — пожалуйста, можешь делать. Поэтому и фильмов стало больше. А это свежая кровь — больше умельцев в индустрию вольется.
Одним из центральных событий богатого на активности фестиваля стала презентация новых анимационных проектов. Прошла она уже в шестой раз. Оргкомитет смотра и студия «Союзмультфильм» рассмотрели заявки короткометражных фильмов и мультсериалов для зрителей любого возраста и полнометражных анимационных фильмов для семейной аудитории. Возраст, образование и профессиональный опыт участников значения не имели.
Из 201 проекта селекционная комиссия выбрала восемь лучших. В темах и жанрах претенденты блеснули разнообразием. По словам Артема Лукичева, автора фэнтези «Ловцы снов Гурнаахим», он думал карандашом и докопался до ключевого персонажа — головы на ножках. В проекте «Техподдержка» режиссер Дарья Стецуняк задалась философским вопросом, а есть ли кто на небесах? Если за нами кто-то присматривает, то мы имеем шанс лишиться этой техподдержки из-за нашей безалаберности.
Всеволод Андрющенко сочинил ситком для взрослых «Южнее некуда» — о лирических событиях в Антарктиде. Выбор мотивировал нехваткой отечественного взрослого развлекательного контента.
Единственный полнометражный фильм «Мой любимый пра-пра» режиссер Андрей Рубецкой посвятил отношениям дедушек и внуков. Герои разделены целым веком. Школьница Анна из 2223 года находит на чердаке аппарат с голографической матрицей своего пра-пра-дедушки, который становится ее лучшим другом. Фоном их прогулок станут грандиозные виды будущей Москвы, тоже продемонстрированные автором.
Президент фестиваля Александр Герасимов и гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев порадовались переполненному залу (те, кому не хватало мест, уселись на пол), дружной реакции зрителей и, не сговариваясь, отметили, что фестивальный питчинг успел стать трендом и принести результаты.
Например, «Союзмультфильм» подписал с анимационной студией «Мечталет» из Хабаровска меморандум о намерении совместного производства картины «Человек, который провожал поезда» (он был представлен на питчинге в прошлом году).
Другие проекты, принимавшие участие в конкурсах, уже вышли из стадии намерений и были представлены на фестивальном экране. Это «Привет, бабульник!» Натальи Мирзоян, фильм «Под облаками» Василисы Тикуновой, сериал «Крутиксы» и авторский фильм «Ветер».
В этот раз эксперты назвали двух победителей — подростковую трагикомедию «Соберись» (режиссер Евгения Девятова охарактеризовав ее как стеб над юным возрастом, когда кажется, что ты можешь быть ответственным, но на самом деле это не так) и «Зверомикс» уже упомянутой студии «Мечталет», где речь тоже о подростках, но из мира фантастической фауны.
Взрослая тема не зашла экспертам. Два спецприза — «За волю к победе» («Фондю» режиссера Кристины Кемден) и «За художественное решение» («Дело Васи Васнецовой» Светланы Болдино) тоже ушли к фильмам, где возраст героев не превышает 15 лет.
Призеры питчинга получили возможность дальнейшей разработки проекта совместно с ведущими специалистами «Союзмультфильма». Но это не значит, что они к нему привязаны, пояснила куратор Алена Сычева.
— Реализация проекта — лишь одна из задач, — подчеркнула она. — В отличии от питчингов других фестивалей, у нас, но не рынок проектов, а рынок специалистов, которые в итоге могут найти работу, получить подряд и т.д. Отсюда и ориентация на разные возрасты и форматы.
В рамках фестиваля состоялась презентация книги, посвященной классику отечественной анимации Федору Хитруку. Два тома под названием «Мой век. Мемуары. Фильмы. Дневники». Пока пробный экземпляр. Редакторы-составители — коллеги Федора Савельевича: кинорежиссеры Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Алексей Демин.
Как рассказал Алексей Демин, подачу материалов составители тоже мыслили как кино — выстраивали тексты и фотографии так, чтобы они сложились в историю любви, верности и преданности делу. По его словам, главная часть этого «фильма» — дневники, где виден Хитрук переживающий, сомневающийся, далеко не такой уверенный, каким он был в своих фильмах. Оба тома открываются страницей, на которой только одно изображение — автограф героя книги, напоминающий энергичный орнамент.
— Какая у Хитрука красивая подпись! — восхитился Юрий Норштейн. — Этот автограф — отпечаток и лица, и душевного состояния.
Говоря об издании, народный артист прочел из Пушкина: “Воспоминание безмолвно предо мной / Свой длинный развивает свиток”. И напомнил слова Маркеса: “Нет более одинокого человека, чем тот, которому предстоит принять решение”.
— Это о режиссере, — подчеркнул Юрий Норштейн. — Мы обязаны сделать книгу о Хитруке, чтобы каждый режиссер ее прочитал.
Константин Бронзит, взяв слово, назвал память островом архипелага под названием «Культура» и удивился, что не видит на презентации молодежи. Это потому, считает он, что ее внимание зафиксировано только на себе, между тем как режиссер должен расти на чужом великом творчестве.
— Говорю им: смотрите Винни-Пуха (герой фильмов Федора Хитрука, — «Известия»), там всё есть, — поделился Константин Бронзит.
И добавил, что если бы ему кто-то дал такую книгу 30 лет назад, он бы умер от счастья.
А еще режиссеру хочется, приехав на фестиваль в следующем году, купить книгу Хитрука здесь, на книжном развале. Скорее всего желание Константина исполнится. Выпуск двухтомника задерживался из-за организационных и финансовых сложностей. Но сейчас к процессу подключился «Союзмультфильм», и Алексей Демин надеется, что в ближайшие полгода книга увидит свет.