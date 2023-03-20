15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи мертвых рыб заполонили реку в Австралии
Это уже третий случай массовой гибели морских обитателей в этом районе.
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Сотни тысяч мертвых рыб заполонили обширный участок реки Дарлинг недалеко от отдаленного города в австралийской глубинке. Виной тому — гипоксия из-за отступления паводковых вод, передает Science Alert.
Правительство Нового Южного Уэльса заявило, что это третья по счету массовая гибель рыб в этом районе с 2018 года. По данным правительства штата, популяции рыб, таких как костистая сельдь и карп, резко возросли в реке после недавних наводнений, но по мере отступления паводковых вод они постепенно умирали.
«Эта гибель рыб связана с низким уровнем кислорода в воде, — говорится в заявлении правительства. — Нынешняя жаркая погода в регионе также усугубляет гипоксию, поскольку более теплая вода содержит меньше кислорода, чем холодная, а рыбы имеют более высокие потребности в кислороде при более высоких температурах».
Недавнее исследование показало, как онлайн-шоппинг повлиял на гибель китов. Млекопитающие сталкиваются с грузовыми судами, и даже некоторые ограничения и смены маршрутов не помогают со сложившейся ситуацией.
Олеся Маевская