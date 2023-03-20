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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самое красивое время на юге Приморья показали на фото

Заповедник «Земля леопардов» поделился фотографиями розовых рододендроновых «облаков».

Дирекция заповедников «Земля леопардов» в группе во «ВКонтакте» опубликовала фотографии цветущего рододендрона. Сотрудники парков напоминают, что насладиться его цветением можно всего один раз в год.

В Дирекции поделились, что полюбоваться этим явлением — это как «повитать в розовых облаках», также добавили, что это самое красивое время на юге Приморья. Увидеть рододендрон можно с конца апреля до середины мая.

Недавно в Японии сакура зацвела раньше срока. По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта.

Олеся Маевская

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