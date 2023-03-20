16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: все дикие животные Земли весят в 20 раз меньше людей
К такому выводу пришли израильские ученые.
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Сотрудники Института имени Вейцмана в Реховоте подсчитали, что общий вес диких наземных млекопитающих Земли в настоящее время составляет 22 миллиона тонн. Это менее 10% от совокупной массы людей, живущих на планете, которая доходит до 390 миллионов тонн, пишет The Guardian.
Для сравнения, одомашненные виды, включая кошек, собак и крупный рогатый скот, добавляют еще около 630 миллионов тонн к общему весу существ.
«Когда вы смотрите по телевидению документальные фильмы о дикой природе, легко сделать вывод, что животные чувствуют себя довольно хорошо. Но это ощущение неверно», — сказал автор исследования Рон Мило. Ученые считают, что необходимо в срочном порядке оценить, насколько быстро исчезают дикие млекопитающие, и предпринять эффективные меры по сохранению естественных ареалов их обитания.
Недавно нейросеть оценила общую массу всех диких млекопитающих на Земле. Абсолютным рекордсменом стали североамериканские белохвостые олени, сухая масса которых достигает около 10% от общего числа.
Олеся Маевская