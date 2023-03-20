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16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: все дикие животные Земли весят в 20 раз меньше людей

К такому выводу пришли израильские ученые.

Источник: Reuters

Сотрудники Института имени Вейцмана в Реховоте подсчитали, что общий вес диких наземных млекопитающих Земли в настоящее время составляет 22 миллиона тонн. Это менее 10% от совокупной массы людей, живущих на планете, которая доходит до 390 миллионов тонн, пишет The Guardian.

Для сравнения, одомашненные виды, включая кошек, собак и крупный рогатый скот, добавляют еще около 630 миллионов тонн к общему весу существ.

Ученые подчеркивают, что цифры наглядно демонстрируют, что деятельность человека разрушает естественную среду обитания планеты и несет негативные последствия для ее диких обитателей.

«Когда вы смотрите по телевидению документальные фильмы о дикой природе, легко сделать вывод, что животные чувствуют себя довольно хорошо. Но это ощущение неверно», — сказал автор исследования Рон Мило. Ученые считают, что необходимо в срочном порядке оценить, насколько быстро исчезают дикие млекопитающие, и предпринять эффективные меры по сохранению естественных ареалов их обитания.

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Недавно нейросеть оценила общую массу всех диких млекопитающих на Земле. Абсолютным рекордсменом стали североамериканские белохвостые олени, сухая масса которых достигает около 10% от общего числа.

Олеся Маевская

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