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10:14 (мск), источник: Life.ru

С 1 апреля изменится начисление пенсий: Что ждёт получателей

У пенсионеров появились вопросы, кому и как будут делать выплаты со следующего месяца. Что нового ждёт пенсионеров с 1 апреля, а чего не стоит опасаться?

Источник: РИА "Новости"

Каждый год с 1 апреля проводят индексацию социальных пенсий, но сейчас прибавка проходит в два этапа. Сейчас сложилась необычная ситуация. Социальные пенсии внепланово повысили на 10% с 1 июня 2022 года. Раньше так не делали. При этом инфляция на конец прошлого года составила 11,9%. В результате было принято решение проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%. Таким образом, совокупная прибавка составит 13,3%. Это выше официального уровня инфляции.

Кроме того, части пенсионеров положена единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей. Делают её ко Дню Победы. Выплаты переводят вместе с пенсией. При этом из-за майских праздников часть пенсий выплачивают заранее, то есть в конце апреля. Соответственно, и единовременную выплату сделают раньше. Это касается тех, кому пенсию выплачивают в мае и кому положена ещё и единовременная выплата ко Дню Победы.

При этом с 1 апреля вводится ещё одно новшество, которое очень взволновало многих пенсионеров. Покупатели и бизнес для расчётов получат третью форму национальной валюты. Это цифровой рубль. Его задача — сократить долю наличных денег в расчётах и упростить контроль за расходованием бюджетных средств. Цифровой рубль станет полноценной валютой. Он будет использоваться для переводов и оплаты товаров.

В перспективе появится и так называемая цифровая пенсия. Впрочем, тут стоит обратить внимание на один важный нюанс. С 1 апреля запускается только пилотный проект по использованию цифрового рубля. Это лишь тестирование данного продукта. В пилоте принимает участие ограниченное количество и банков, и клиентов.

Иными словами, массово выдавать пенсии с помощью цифрового рубля с 1 апреля не будут.

Безусловно, это лишь вопрос времени. Впрочем, пока не понятно, кому и как будут делать выплаты в будущем. Точных сроков перевода пенсий на цифровой рубль нет. Более того, даже если такой перевод и будет, то по желанию. Проще говоря, пенсионер сам сможет выбрать, в какой форме ему удобно получать деньги и где.

— Действительно сейчас многие пенсионеры обеспокоены перспективой появления цифрового рубля. В будущем ЦБ планирует внедрить его в широкий оборот, в том числе и выплачивать им пенсии. Но опасаться здесь нечего. Во-первых, пенсионные начисления будут переводиться в цифровой формат исключительно по желанию получателя выплат. То есть принудительного перехода на цифровые пенсии не будет. Во-вторых, это надёжное платёжное средство, которое, в отличие от наличных денег, не подвержено внешним влияниям, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она добавила, что Центробанк заинтересован в массовом внедрении новой российской валюты, поэтому, возможно, для её скорейшей популяризации будут предусмотрены стимулирующие меры в виде дополнительных бонусов.

Появились новшества, которые могут затронуть работающих пенсионеров. В частности тех, кто трудится на предприятиях. 16 марта Госдума приняла закон об увеличении страховой выплаты в случае чрезвычайного происшествия на производстве. Сумма компенсации увеличится в два раза — до двух миллионов рублей. Касается это любой работы.

Также с 1 апреля предусмотрена индексация ряда региональных выплат. Например, повысят ежемесячные денежные выплаты, которые получают определённые категории льготников.

Кстати, в связи с новшествами в законодательстве, сейчас активизировались мошенники. Они пользуются в том числе и опасениями пенсионеров. Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно помнить, что индексация пенсий с 1 апреля пройдёт автоматически. Никаких заявлений никуда подавать не нужно. Что касается цифровых пенсий, то ни о каком обязательном переводе денег в новый формат нет речи.

— Мы предупреждаем о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников. Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, то никогда не называйте свои персональные данные. Специалисты СФР никогда не спрашивают по телефону ни номер СНИЛС, ни паспортные данные. Тем более данные банковской карты, в том числе её ПИН-код. Если по телефону запрашивают такую информацию, скорее всего, это мошенники, — рассказали в СФР.

Там добавили, что аферисты могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат. Бывает, что мошенники сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. В Социальном фонде предупредили также, что их специалисты не ходят по домам с предложением услуг.

— Если к вам постучались такие незваные гости и представились работниками Социального фонда, стоит насторожиться. Все услуги фонд оказывает в своих клиентских службах или онлайн через портал «Госуслуги». Важно, что все такие услуги бесплатны, — уточнили в СФР.

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