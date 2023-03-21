10:29 (мск), источник: m24.ru
Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост
Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Елизавета Лихачева.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.
«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора ГМИИ имени Пушкина, который она занимала с 2013 года. За это время ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии», — сообщили в Минкультуры РФ.
В министерстве поясинили, что под руководством Лошак в музее запустили более 60 выставочных российских и международных проектов. Также были созданы специальные проекты для детей и проект Пушкинский. Ю, объединивший все молодежные программы музея. Благодаря этому директору открылась программа «Друзья Пушкинского». Эта программа помогла создать большое сообщество постоянных посетителей ГМИИ.
В Минкультуры добавили, что новым директором ГМИИ стала Елизавета Лихачева, которая с 2017 года успешно руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.
Ранее сообщалось, что Лошак написала заявление на увольнение после 10 лет службы в ГМИИ имени Пушкина. Официально ее контракт истекает 2 апреля. Отмечается, что Лошак написала заявление по собственному желанию.