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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов, чтобы найти злоупотребления визами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил, заявил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито.

По его словам, именно так службе попались двое россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле. Накануне обоих депортировали из Индонезии.

«Арест этих иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных. Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они следят за туристами и через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно информирует нас о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», — пояснил Сугито.

Всего 20 марта Индонезия депортировала с Бали 47 нарушителей визовых правил, в том числе 13 россиян. Посольство России в Джакарте подтвердило этот факт и призвало соотечественников соблюдать законы и обычаи Индонезии, чтобы избежать подобного исхода.

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