Десять научных исследований о том, как улучшить свой сон 17 марта отмечается Всемирный день сна
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Визит Си Цзиньпина в РФ
16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы шесть самых известных тюрем в истории

21 марта 1963 года, ровно 60 лет назад, был закрыт легендарный остров-тюрьма Алькатрас. Сегодня Алькатрас — это общественный музей и одна из главных достопримечательностей Сан-Франциско, ежегодно привлекающая около 1,5 миллиона туристов. Для тех, кто любит необычные места с богатой историей, мы собрали топ самых известных тюрем мира.

Источник: Chris6d/CC BY-SA 4.0

Алькатрас, США

Пожалуй, это самая известная тюрьма США. Она располагается на одноименном острове — изначально здание строилось как военный форт, который реконструировали в 1934 году. Именно в Алькатрасе отбывал наказание знаменитый гангстер Аль Капоне, а также многие известные политические и военные деятели.

В первой половине XX века эта тюрьма считалась одной из самых строгих в мире, за годы ее работы ни одному из заключенных не удалось бежать. В 1963 году Алькатрас перестал существовать как тюрьма и превратился в достопримечательность. Сейчас вся территория острова является музеем, добраться до него можно с побережья Сан-Франциско.

Тауэр, Великобритания

Без сомнения, эта тюрьма является одной из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей Великобритании. Крепость XI века сменила немало ипостасей: она была королевской резиденцией, использовалась для обороны города, была переоборудована в арсенал, а позже — в тюрьму. В Тауэре отбывали заключение представители королевских семей, священники, а также представители аристократии.

В качестве тюрьмы старинный замок использовался до середины XX века. Сейчас Лондонский Тауэр открыт для проведения экскурсий, часть старинной крепости теперь занимает исторический музей и оружейная палата. Во второй половине 20 столетия одна из самых знаменитых тюрем мира вернула статус королевской резиденции.

Бутырская тюрьма, Россия

Бутырская тюрьма или Следственный изолятор № 2 является ценнейшим историческим и архитектурным памятником. В годы правления Екатерины II на этом месте располагался Бутырский хутор, в котором построили казарму для Бутырского гусарского полка. Позже ее переоборудовали в тюрьму, в которой провели заключение немало известных личностей, включая Емельяна Пугачева, Феликса Дзержинского, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и Сергея Королева.

По распоряжению Екатерины II в конце XVIII века здание старой казармы перестроили в крупный замок. В 1971 году в стенах тюрьмы состоялось открытие тематического музея, но посетить его могут в основном студенты юридических и правоохранных специальностей.

Гуантанамо, Куба

Тюрьма Гуантанамо расположена в одноименном городе Кубы на территории военной базы США. За годы существования тюрьма использовалась для содержания иностранцев, которые были захвачены американскими военными во время проведения кампаний на территории Ирака и Афганистана.

Она продолжает работать и сейчас, поэтому вход на ее территорию посторонним строго воспрещен. Один из самых удивительных фактов, связанных с Гуантанамо, заключается в огромном количестве американских охранников. Согласно официальным данным, в настоящее время в тюрьме содержится менее 100 заключенных, в то время как наблюдают за ними более 2000 солдат.

Тюрьма Туольсленг, Камбоджа

На сегодняшний день эта тюрьма более известна как Музей геноцида. Она была основана в 1975 году Красными Кхмерами в здании старой школы. Туольсленг считается одной из самых ужасающих тюрем в мире: в ее стенах побывало более 17 000 человек, и лишь единицам из них удалось покинуть ее живыми. Тюрьма была закрыта через 4 года своего существования, в 1979 году.

Годом позднее в ней открыли Музей Геноцида, который сегодня ежедневно посещают туристы со всего мира. Администрация достопримечательности нарочно не стала реконструировать здание и обстановку, оставив все в изначальном виде. На всех корпусах музея закреплены специальные таблички, они напоминают посетителям о том, что во время экскурсии следует воздержаться от улыбки.

Тюрьма на острове Дьявола, Французская Гвиана

C момента основания тюрьмы в 1852 году она была печально известна как место с ужасными условиями содержания. Лишь по примерным оценкам за время работы в ее стенах погибло более 80 000 заключенных, и это с учетом того, что на остров Дьявола ссылали политических заключенных и опасных преступников со всей Франции.

Тюрьму закрыли в 1952 году. За столетие в ней побывало немало известных личностей, включая Альфреда Дрейфуса, Эмиля Золя и Клемента Дюваля, который написал о своем заключении книгу «Бунт». На данный момент тюрьма на острове Дьявола является популярным туристическим объектом, практически вся ее территория открыта для проведения экскурсий.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
памятные даты