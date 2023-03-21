Названы шесть самых известных тюрем в истории

Пожалуй, это самая известная тюрьма США. Она располагается на одноименном острове — изначально здание строилось как военный форт, который реконструировали в 1934 году. Именно в Алькатрасе отбывал наказание знаменитый гангстер Аль Капоне, а также многие известные политические и военные деятели.
В первой половине XX века эта тюрьма считалась одной из самых строгих в мире, за годы ее работы ни одному из заключенных не удалось бежать. В 1963 году Алькатрас перестал существовать как тюрьма и превратился в достопримечательность. Сейчас вся территория острова является музеем, добраться до него можно с побережья Сан-Франциско.
Без сомнения, эта тюрьма является одной из самых популярных и узнаваемых достопримечательностей Великобритании. Крепость XI века сменила немало ипостасей: она была королевской резиденцией, использовалась для обороны города, была переоборудована в арсенал, а позже — в тюрьму. В Тауэре отбывали заключение представители королевских семей, священники, а также представители аристократии.
В качестве тюрьмы старинный замок использовался до середины XX века. Сейчас Лондонский Тауэр открыт для проведения экскурсий, часть старинной крепости теперь занимает исторический музей и оружейная палата. Во второй половине 20 столетия одна из самых знаменитых тюрем мира вернула статус королевской резиденции.
Бутырская тюрьма или Следственный изолятор № 2 является ценнейшим историческим и архитектурным памятником. В годы правления Екатерины II на этом месте располагался Бутырский хутор, в котором построили казарму для Бутырского гусарского полка. Позже ее переоборудовали в тюрьму, в которой провели заключение немало известных личностей, включая Емельяна Пугачева, Феликса Дзержинского, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и Сергея Королева.
По распоряжению Екатерины II в конце XVIII века здание старой казармы перестроили в крупный замок. В 1971 году в стенах тюрьмы состоялось открытие тематического музея, но посетить его могут в основном студенты юридических и правоохранных специальностей.
Тюрьма Гуантанамо расположена в одноименном городе Кубы на территории военной базы США. За годы существования тюрьма использовалась для содержания иностранцев, которые были захвачены американскими военными во время проведения кампаний на территории Ирака и Афганистана.
Она продолжает работать и сейчас, поэтому вход на ее территорию посторонним строго воспрещен. Один из самых удивительных фактов, связанных с Гуантанамо, заключается в огромном количестве американских охранников. Согласно официальным данным, в настоящее время в тюрьме содержится менее 100 заключенных, в то время как наблюдают за ними более 2000 солдат.
Тюрьма Туольсленг, Камбоджа
На сегодняшний день эта тюрьма более известна как Музей геноцида. Она была основана в 1975 году Красными Кхмерами в здании старой школы. Туольсленг считается одной из самых ужасающих тюрем в мире: в ее стенах побывало более 17 000 человек, и лишь единицам из них удалось покинуть ее живыми. Тюрьма была закрыта через 4 года своего существования, в 1979 году.
Годом позднее в ней открыли Музей Геноцида, который сегодня ежедневно посещают туристы со всего мира. Администрация достопримечательности нарочно не стала реконструировать здание и обстановку, оставив все в изначальном виде. На всех корпусах музея закреплены специальные таблички, они напоминают посетителям о том, что во время экскурсии следует воздержаться от улыбки.
Тюрьма на острове Дьявола, Французская Гвиана
C момента основания тюрьмы в 1852 году она была печально известна как место с ужасными условиями содержания. Лишь по примерным оценкам за время работы в ее стенах погибло более 80 000 заключенных, и это с учетом того, что на остров Дьявола ссылали политических заключенных и опасных преступников со всей Франции.
Тюрьму закрыли в 1952 году. За столетие в ней побывало немало известных личностей, включая Альфреда Дрейфуса, Эмиля Золя и Клемента Дюваля, который написал о своем заключении книгу «Бунт». На данный момент тюрьма на острове Дьявола является популярным туристическим объектом, практически вся ее территория открыта для проведения экскурсий.