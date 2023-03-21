17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Китая создали стекло, которое разлагается в организме
Для его получения используются аминокислоты и пептиды.
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Сотрудники Университета Академии наук Китая опубликовали в журнале Science Advances работу о «биомолекулярном» стекле. Оно быстро и безопасно разлагается в природе и даже в организме животных.
Для создания такого материала порошок из аминокислот и пептидов нагревают до температуры выше точки плавления, не доводя до распада молекул. Затем смесь остужают ниже точки замерзания, добавляют в нее воду, в результате чего вещество твердеет.
Из-за гибкости полученному стеклу можно придать любую форму. Ученые считают, что «биомолекулярное» стекло можно будет использовать в том числе в составе временных медицинских имплантатов или устройств для адресной доставки лекарств.
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Олеся Маевская