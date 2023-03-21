18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец во время ремонта на кухне нашел настенные рисунки XVII века
Произведения искусства были расположены под кухонным шкафом и деревянной панелью на другой стороне камина.
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Житель Йорка Люк Бадворт делал ремонт на кухне, когда случайно нашел настенные рисунки национального значения возрастом около 400 лет. На них изображены сцены из книги 1635 года «Эмблемы» поэта Фрэнсиса Куорлса.
«Меня очень взволновала находка. Я бросился за инструментами и начал отрывать дерево. Сначала я подумал, что под ним старая газета викторианской эпохи, но потом понял, что это настенная роспись», — рассказал Бадворт.
Правительство не выделило деньги на уход за ними, поэтому Люк будет следить за их сохранностью самостоятельно, пишет Daily Mirror. Пока он спрятал произведения искусства от прямых солнечных лучей распечатанными копиями в высоком разрешении.
Недавно мы рассказывали о случайно найденных шедеврах искусства. Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов.
Олеся Маевская