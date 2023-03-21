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Визит Си Цзиньпина в РФ
18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 21 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Путин заявил о готовности переходить на юани в торговле с другими странами

Расчеты в китайской национальной валюте, по словам главы государства, могут производиться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном

По словам военного эксперта, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с ЗАЭС

Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

В отношении блогера Саши Митрошиной возбудили уголовное дело

Против «матери российского инфобиза» Митрошиной возбудили дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей.

Власти Бали заявили о слежке за соцсетями российских туристов

Офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

Новым директором ГМИИ стала Елизавета Лихачева, которая с 2017 года успешно руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.

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