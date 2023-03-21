18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 21 марта
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Расчеты в китайской национальной валюте, по словам главы государства, могут производиться со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
По словам военного эксперта, применение таких снарядов следует рассматривать как «грязное оружие»: урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
Ведомство обвиняет Лебедева в том, что тот отснял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.
Против «матери российского инфобиза» Митрошиной возбудили дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей.
Офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.
Новым директором ГМИИ стала Елизавета Лихачева, которая с 2017 года успешно руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени Щусева.