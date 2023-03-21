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19:47 (мск), источник: © РИА Новости

Легендарную скрипку «Балтика» продали за рекордную сумму

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Легендарную скрипку Гварнери «Балтика» (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet.

Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно «Балтика» побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.

Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио «дель Джезу» изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена.

«“Балтика” — больше, чем непревзойденный инструмент. Она выдающееся произведение искусства», — говорит Карлос Томе, руководитель отдела продаж Tarisio.

До торгов «Балтика» была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери.

Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600.

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