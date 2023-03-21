Легендарную скрипку «Балтика» продали за рекордную сумму

Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно «Балтика» побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.
Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио «дель Джезу» изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена.
«“Балтика” — больше, чем непревзойденный инструмент. Она выдающееся произведение искусства», — говорит Карлос Томе, руководитель отдела продаж Tarisio.
До торгов «Балтика» была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери.
Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600.