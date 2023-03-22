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10:47 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чувашии сняли на видео первых проснувшихся сурков

В заповеднике «Присурский» в Чувашии начали просыпаться первые сурки — их заметили на Батыревском участке заповедника. Животных сняли на видео, оно опубликовано на сайте учреждения.

Источник: Заповедник «Присурский»

12, 15 и 17 марта специалисты заметили по одной семье сурков. Пока что они малоактивны. Их спячка длилась около шести месяцев — первую нору сурки закрыли 8 августа 2022 года, это стало началом зимовки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В этом году Батыревский участок еще на 75 процентов покрыт снегом. Сурки едят прошлогоднюю сухую траву, выкапывают луковички раннецветущих растений, корневища. И восполняют воду, потерянную за время спячки — едят снег, пьют из луж, если они есть. Позже сурки займутся ремонтом, где это необходимо. Они выбросят из нор земляные окатыши и натаскают внутрь сухую траву, чтобы сменить подстилку», — рассказали в заповеднике.

Ранее в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье гималайский (белогрудый) медведь, проснувшийся после зимней спячки, исполнил первый «весенний танец». Хищник оставил запаховую метку на пихте и размял затекшие во время спячки конечности.

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