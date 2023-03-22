11:06 (мск), источник: © РИА Новости
Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
Фтизиатр Богородская рассказала, что пробу Манту можно мочить и даже купаться с ней.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Если намочить пробу Манту, то ничего страшного не произойдет, можно и плавать в море, и купаться в речке, и ходить в бассейн, главное — не тереть и не чесать ее, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного не произойдет», — сказала Богородская, отвечая на вопрос, можно ли мочить Манту.
При этом она отметила, что главное — не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. «Готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере», — добавила собеседница агентства.