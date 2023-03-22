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11:11 (мск), источник: Ведомости

Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

В Москве 22 марта умер бывший глава Центризбиркома. Владимир Чуров. Об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, а сейчас депутат Госдумы Леонид Ивлев. Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.

Источник: РИА "Новости"

У Владимира Чурова — богатая политическая биография, позволившая ему на протяжении практически десяти лет руководить главным избирательным органом страны, когда система выборов активно менялась. В начале 1990-х он перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, где работал с 1991 г. по 2003 г. в том числе пять лет — под руководством Владимира Путина (курировал структуру с 1991 по 1996 гг.).

В 2003 г. Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но проработал в этом качестве всего один созыв. Нашел и по-настоящему проявил себя он в другом. В 2007 г. «по партийной квоте» партии Владимира Жириновского его назначили в Центризбирком, председателем которого он и был избран. Дружба с выдвигавшей его в ЦИК партией продлилась не долго. Уже после первого серьезного скандала из-за выборов в Москве и других регионах ЛДПР в 2009 г. вместе с другими думскими оппозиционными фракциями покинула зал заседаний Госдумы и потребовала отставки Чурова.

Во время первого своего председательского срока глава ЦИК сформулировал «первое правило» или «первый закон» Чурова, который все запомнили так: «Путин всегда прав». Так Владимир Чуров, фактически отвечая за избирательную систему систему, постепенно стал символом ее недостатков. А в 2011 г., несмотря на протесты многочисленных оппозиционных партий он, с одной стороны, был снова номинирован в ЦИК (уже по квоте президента), а с другой — стал главным объектом критики протестующий против «фальсификаций на выборах». Последнее не удивительно — ведь именно глава ЦИК становился фронтментом в борьбе с иностранным влиянием или сомнительных, по мнению власти, наблюдателей.

В 2016 г. Владимир Чуров был вынужден уступить пост Элле Памфиловой — она перешла в ЦИК с должности уполномоченного по правам человека и организовала очередные думские выборы. И хотя было очевидно, что перестановки происходят в связи с более глобальными переменами (в том числе кураторов внутренней политики в Кремле), уход Чурова был оформлен максимально уважительно. К примеру, он благодарил сотрудников администрации президента за взаимодействие в течение пяти лет по всем «предусмотренным законом» направлениям. А сам экс-глава ЦИК стал после этого послом по особым поручениям МИД России. На этой должности он работал до последнего дня.

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