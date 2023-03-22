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12:51 (мск), источник: РБК

Железнодорожные пути в Нидерландах перекрыли из-за барсучьих нор

На юге Нидерландов временно приостановили движение поездов из-за барсуков, которые вырыли норы под железнодорожными путями, об этом сообщает компания ProRail, обслуживающая голландскую железнодорожную сеть.

Источник: unsplash.com

Поезда, следовавшие по линии между городами Ден-Бош и Бокстель, остановили еще во вторник, 21 марта, после того, как животные прорыли норы в дамбе под рельсами. Национальная железнодорожная компания заявила, что линия не будет работать как минимум неделю, так как барсучьи норы могут привести к тому, что рельсы просядут, а это создает риски для безопасного движения поездов.

Ранее в этом месяце барсуки также зарылись под путями возле северной деревни Молкверум в провинции Фрисландия, сообщает AP. В итоге движение поездов по железнодорожной линии в том районе остановили до следующего месяца.

Прежде чем начать ремонт, железнодорожные операторы должны получить разрешение Министерства инфраструктуры и водного хозяйства на перемещение барсуков, так как эти животные в стране относятся к охраняемому виду.

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