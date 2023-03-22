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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы десять интересных фактов о Балтийском море

22 марта отмечается День Балтийского моря. В честь праздника мы решили поближе познакомить вас с его особенностями, и, поверьте, здесь есть чему удивиться.

Источник: Irina Shishkina/СС0

1. Балтийское море омывает берега только одной части света — Европы.

2. Установлено, что Балтийское море — одно из самых молодых. Оно образовалось лишь около четырех тысяч лет назад.

3. Островов в нем больше, чем в любом другом море на Земле. Часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами называется Архипелаговым морем, здесь расположен крупнейший в мире архипелаг по числу островов — их тут около 50 тысяч.

4. Средняя глубина Балтийского моря невелика, всего 51 метр, а максимальная — 470 метров.

5. Северная часть Балтийского моря замерзает зимой.

6. В его водах растворено больше золота, чем в каком-либо другом море.

7. Балтийское море граничит с Северным, но воды этих морей практически не смешиваются из-за разной плотности.

8. Так как большую часть вод Балтийское море получает из рек, вода в нем солоноватая.

Это крупнейшее в мире море с такой особенностью: в центральной его части соленость у поверхности в 5−6 раз ниже среднего, а в Финском и Ботническом заливах — примерно в 15 раз.

9. Это море омывает берега девяти стран: России, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Польши.

10. В Балтийском море приливы и отливы почти не чувствуются — уровень воды изменяется на какие-то пару десятков сантиметров, что существенно ниже, чем в большинстве других морей.

Олеся Маевская

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