Названы шесть самых известных тюрем в истории 21 марта 1963 года, ровно 60 лет назад, был закрыт легендарный остров-тюрьма Алькатрас
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нацпарк Приморья показал видео с охотником-поползнем

Пернатый «хищник» ищет насекомых в коре.

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появилось видео с поползнем. На кадрах яркая птица охотится за гусеницами и жуками, живущими в коре деревьев.

В своем посте сотрудники заповедника отметили, что птица не всегда охотится на живца. Обыкновенный поползень — необыкновенный хозяйственник. Он круглый год заготавливает пищу впрок, пряча семена хвойных и других лесных растений в щели ствола дерева, иногда прикрывая их лишайником или кусочком коры.

Недавно самое красивое время на юге Приморья показали на фото.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости