14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нацпарк Приморья показал видео с охотником-поползнем
Пернатый «хищник» ищет насекомых в коре.
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В группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появилось видео с поползнем. На кадрах яркая птица охотится за гусеницами и жуками, живущими в коре деревьев.
В своем посте сотрудники заповедника отметили, что птица не всегда охотится на живца. Обыкновенный поползень — необыкновенный хозяйственник. Он круглый год заготавливает пищу впрок, пряча семена хвойных и других лесных растений в щели ствола дерева, иногда прикрывая их лишайником или кусочком коры.
Недавно самое красивое время на юге Приморья показали на фото.
Олеся Маевская