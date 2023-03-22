18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полигамия приводит к ранней смерти южных морских слонов
Они губят свое здоровье и становятся легкой добычей для хищников.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science учеными Университета Тасмании, предполагает, что полигамия может привести к ранней смерти самцов южных морских слонов Mirounga leonina. Изучение 14 тысяч особей этого вида на острове Маккуори в юго-западной части Тихого океана показало, что выживаемость самцов снижается после достижения ими восьмилетнего возраста примерно на 50%, в то время как выживаемость самок оставалась неизменной на уровне 80%.
Южные морские слоны значительно различаются по размеру: взрослые самцы могут весить почти в пять раз больше, чем взрослые самки, при этом самые крупные и толстые самцы тюленей имеют репродуктивное преимущество. «Они могут получать пищу только из океана, — пояснила одна из авторов работы София Вольцке. — Когда они выходят на сушу (для размножения), они конкурируют с другими самцами за доступ к самкам, поэтому им нужно иметь жировые запасы — так у них появляется возможность сражаться с другими конкурентами без перерыва на еду в течение нескольких недель или месяцев».
Этот вид демонстрирует «крайнюю полигамию», при которой небольшая часть самых крупных и доминирующих самцов, называющихся пляжными мастерами, контролируют гаремы размножающихся самок. «У одного такого самца может быть гарем до 100 самок, — уточнила Вольцке. — Это зависит от размера гарема и географии пляжа: если площадь большая, на ней расположатся несколько маленьких гаремов». Только около 4% самцов становятся пляжными мастерами.
Исследователи полагают, что конкурентное давление на взрослеющих самцов заставляет их как можно быстрее набирать вес, что приводит к снижению выживаемости. Также важно учитывать, что самцы добывают корм в море в районах, которые могут подвергать их более высокому риску нападения хищников.
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Олеся Маевская