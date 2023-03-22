19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
NASA показало первые результаты испытаний по борьбе с астероидами
За последствиями столкновения наблюдали четыре восьмиметровых телескопа ESO в Чили.
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С помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы смогли проследить за последствиями столкновения космического аппарата NASA, который был создан для испытания двойного астероидного перенаправления (Double Asteroid Redirection Test или DART) с астероидом Диморфос. Как сообщает Daily Mail, оно произошло 26 сентября 2022 года на расстоянии 11 миллионов километров от Земли.
Столкновение было совершено для того, чтобы проверить планетарную оборону. Позже группа ученых исследовала облако материала, выброшенного астероидом после удара. Исследователи утверждают, что его анализ может помочь понять, как сформировалась наша Солнечная система.
В ходе исследований выяснилось, что Диморфос не содержит кислород и воду. Также не нашлось и следов топлива DART. Другая группа ученых исследовала влияние столкновения на поверхность самого астероида. Они обнаружили, что уровень поляризации Диморфоса внезапно упал после удара, а общая яркость системы увеличилась.
Возможно, внутренний материал был более ярким и менее поляризованным, чем-то, что было на поверхности. Эти исследования, как отмечают астрономы, показывают огромный потенциал VLT.
Недавно ученые выяснили, какие астероиды почти невозможно уничтожить.
Олеся Маевская