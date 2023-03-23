10:51 (мск), источник: РБК Life
С соавтора «Рика и Морти» сняли обвинения в домашнем насилии
Джастин Ройланд решил сосредоточиться на восстановлении репутации.
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Прокуратура сняла все обвинения в домашнем насилии с соавтора и сценариста мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда. Пресс-секретарь окружного прокурора округа Ориндж в Южной Калифорнии подтвердил информацию в беседе с Variety. Причиной стало отсутствие достаточных доказательств его вины.
Ройланд уже отреагировал на решение в своем Twitter:
«Я всегда знал, что эти обвинения были ложными, поэтому я никогда не сомневался в том, что этот день настанет. Я рад закрытию дела, но в то же время я потрясен той ужасной ложью, которую сообщили обо мне в ходе этого процесса. Больше всего я разочарован тем, как много людей сразу стали судить меня, не зная фактов, основываясь лишь на словах озлобленной бывшей девушки, которая пыталась обойти закон и “отменить” меня. Позорно, что частично ей это удалось».
Сценарист добавил, что теперь, когда дело закрыто, он намерен двигаться дальше, «сосредоточиться на своих творческих проектах» и на «восстановлении своего доброго имени». Будет ли Ройланд добиваться восстановления на работе, он не сообщил.
Все началось в январе 2020 года. Бывшая девушка Джастина Ройланда, соавтора сценария, исполнительного продюсера и голоса главных персонажей мультсериала Рика Санчеса и Морти Смита, обвинила его в домашнем насилии. В заявлении было сказано, что Ройланд нанес ей телесные травмы, угрожал ей и принудительно удерживал. В ходе ряда судебных заседаний Джастин Ройланд вины не признал.
Детали дела утекли в СМИ только в январе 2023 года. В конце месяца студия Adult Swim прекратила сотрудничество со сценаристом. В сообщении говорилось, что работа над седьмым сезоном шоу продолжится, но уже без него, а главных героев, говорящих голосом Ройланда, переозвучат.
«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический мультфильм для взрослых, созданный Ройландом и Дэном Хармоном. Он рассказывает о приключениях безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти. Проект дебютировал на экранах в декабре 2013 года. На сайте — агрегаторе рецензий Metacritic сериал получил 8,8 балла рейтинга из десяти, по мнению зрителей, и 87 баллов из 100 по версии критиков. Дата премьеры седьмого сезона до сих пор неизвестна.