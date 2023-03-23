13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки дикой природы Британии
Кадр с лисой посреди вырубленного леса не оставил никого равнодушным.
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Жюри конкурса конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 объявило список лауреатов 2023 года. Главным победителем стала фотография под названием «Взгляд в будущее» с изображением рыжей лисы посреди вырубленного леса.
Всего на конкурс было прислано свыше 13 тысяч изображений, сделанных как фотографами-любителями, так и профессионалами. Фотографы состязались за звание лучших в 10 номинациях: «Времена года», «Поведение животных», «Портреты животных», «Растения Великобритании», «Морская фотография», «Черное и белое», «Среда обитания», «Скрытая Великобритания», «Нетронутые леса», «Дикая природа в городе».
«Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, предоставили нам уникальную возможность заглянуть в природу Британии, — сказал Уилл Николлс, директор BWPA. — Это важное напоминание о дикой природе и диких местах, которые существуют в нашей стране и нуждаются в заботе и защите».
Недавно общество охраны морской среды (Marine Conservation Society) выпустило подборку невероятных фотографий океана по случаю Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта.
Олеся Маевская