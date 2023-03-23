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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки дикой природы Британии

Кадр с лисой посреди вырубленного леса не оставил никого равнодушным.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Жюри конкурса конкурса British Wildlife Photography Awards 2023 объявило список лауреатов 2023 года. Главным победителем стала фотография под названием «Взгляд в будущее» с изображением рыжей лисы посреди вырубленного леса.

Всего на конкурс было прислано свыше 13 тысяч изображений, сделанных как фотографами-любителями, так и профессионалами. Фотографы состязались за звание лучших в 10 номинациях: «Времена года», «Поведение животных», «Портреты животных», «Растения Великобритании», «Морская фотография», «Черное и белое», «Среда обитания», «Скрытая Великобритания», «Нетронутые леса», «Дикая природа в городе».

«Талантливые фотографы, участвовавшие в конкурсе этого года, предоставили нам уникальную возможность заглянуть в природу Британии, — сказал Уилл Николлс, директор BWPA. — Это важное напоминание о дикой природе и диких местах, которые существуют в нашей стране и нуждаются в заботе и защите».

Недавно общество охраны морской среды (Marine Conservation Society) выпустило подборку невероятных фотографий океана по случаю Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта.

Олеся Маевская

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