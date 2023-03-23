Домогаров встретит юбилей в Театре Армии

«В начале актерской карьеры он (Домогаров. — Ред.) выходил на сцену Театра Армии в роли князя Звездича, поэтому к предстоящей роли Арбенина у него особенное отношение. Премьера состоится в июле, в преддверии юбилея артиста», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Домогаров служил в Театре Армии десять лет — с 1985 по 1995 год. Актер пришел туда по окончании Театрального училища имени Щепкина.
В октябре 2021 года в СМИ появилась информация об уходе Домогарова из Театра Моссовета. Сообщалось, что он написал заявление об уходе и покидает театр на полгода. Сам актер тогда опроверг эту информацию и заявил, что он взял отпуск.
В феврале 2023 года в Театре Моссовета состоялась премьера спектакля режиссера Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка», главную мужскую роль в которой ранее играл Домогаров. Однако его место занял Алексей Розин.
Как тогда заявил режиссер спектакля Андрей Кончаловский, Домогарова покинул Театр Моссовета и его спектакли, что стало для него неожиданностью.