13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, почему покупные овощи и фрукты не имеют вкуса
Ученые заметили изменения в геноме продуктов еще более полувека назад.
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Почти круглый год нам доступны сезонные ягоды, фрукты и овощи, но многие согласятся с тем, что их вкус оставляет желать лучшего. Исследования показывают, что магазинные плоды имеют все меньшую питательную ценность. На данный момент большинство овощей, доступных в продаже, выращены не под солнцем, а в теплице, в искусственно созданных условиях.
Из-за химизации посевов и стерилизации почв сельскохозяйственная продукция теряет питательную ценность. В какой-то мере сами потребители виноваты в этом. Желая покупать несезонные продукты, мы часто жертвуем ценой, вкусом или пищевой ценностью продукта, пишет Onet.pl.
Проблема стала настолько острой, что в последнее время ученые сосредоточили внимание на проблеме безвкусных томатов. Международная команда экспертов собрала генетические данные 725 культурных и дикорастущих сортов помидоров и создала так называемый пангеном (генетическую карту).
Затем специалисты сопоставили ее с геномом одомашненного помидора под названием Heinz 1706, который всегда служил репрезентативной точкой отсчета для геномов томата. Сравнение обоих генетических материалов показало, что «оригинал» недосчитался почти 5 тысяч генов в пангеноме новых сортов.
К примеру, у современных сортов отсутствуют гены устойчивости, поэтому с возбудителями борются опрыскиваниями.
Ученые отмечают, что при модификации помидоров с целью получения наилучших сортов основное внимание уделялось характеристикам, повышающим урожайность и прибыль, а не вкус. Сейчас селекционерам придется приложить немало усилий для выведения новых сортов овощей, содержащих «классические» гены.
Аналогичный путь «эволюции» прошли и яблоки. Самым ярким примером является популярнейший американский сорт яблок Red Delicious, который отличается толстой, горькой, но лоснящейся кожицей и мучнистой мякотью с пресным вкусом. Несмотря на эти свойства, Red Delicious уже 70 лет является лидером яблочного рынка США.
Все дело в том, что когда сорт только появился на рынке в 1914 году, его отличал яркий и сочный вкус. К 1940-м годам он стал самым популярным в США. Неожиданная генетическая аномалия, при которой ветка яблони давала быстро созревающие плоды с однородным, более интенсивным цветом, решила судьбу сорта.
Вскоре «улучшенный» вариант яблок заполонил рынок. Акцент был сделан на величину урожая, скорость роста плодов и их «заманчивый» внешний вид. К тому же, толстая кожура позволяла плодам дольше оставаться свежими и целыми при перевозке. Где-то в процессе увеличения урожайности потерялся вкус яблок, который так ценился в начале.
Но самая большая проблема в изменении вкуса фруктов и овощей заключается в потере питательной ценности. На эту закономерность указывает исследование, проведенное в 2004 году учеными Техасского университета. Специалисты проанализировали данные о содержании 11 нутриентов в 43 видах сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства США в период с 1950 по 1999 годы.
Наибольшее снижение содержания зафиксировано в случае витамина В2, ответственного, в том числе, за правильное функционирование нервной системы и слизистых оболочек. Наименьшие потери касались белка.
Аналогичные исследования проводились и в Европе. Проанализировав данные с 1975 по 1997 год, ученые из голландского Института Европы Куши обнаружили, что содержание железа в 12 видах овощей снизилось в среднем на 37%. Аналогичные потери наблюдались также в кальции, витамине С и витамине А.
По мнению ученых, наиболее простым объяснением этой тенденции является создание новых сортов овощей и фруктов с желаемыми характеристиками с точки зрения ускорения производства и получения более высоких урожаев. В первую очередь речь идет о более крупных размерах, скорости роста и устойчивости к пестицидам. Проблема в том, что более быстрый рост не идет рука об руку с более быстрым поглощением питательных веществ из почвы.
Недавно саратовская компания разработала удобрение для увеличения урожая овощей.
Олеся Маевская