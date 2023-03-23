14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке США 90-летний самец исчезающего вида черепах впервые стал отцом
Его партнерше 53 года.
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Хьюстонский зоопарк сообщил, что лучистые черепахи мистер и миссис Пиклз родили трех малышей. Их назвали Укроп, Корнишон и Халапеньо, пишет Daily Mail.
Мистер и миссис Пиклз (с англ. Pickles — «соленые огурцы») стали «парой» в 1996 году, тогда «глава семейства» жил в Хьюстоне уже 36-й год. Хотя черепахи прожили вместе несколько десятков лет, она лишь однажды отложила яйца — и лишь благодаря внимательности герпетолога малыши смогли выжить и вылупиться.
Дело в том, что холодная почва Хьюстона непригодна для вынашивания мадагаскарских черепах. Смотритель быстро собрал яйца и принес их в Дом рептилий и амфибий, где ими занялись специалисты.
Сотрудники зоопарка говорят, что это очень важная новость, поскольку данный вид пресмыкающихся находится под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли домашними животными. Лучистые черепахи когда-то считались одним из самых распространенных видов черепах в мире, и их численность оценивалась в миллионы.
Недавно на берегах Луизианы впервые за 75 лет были обнаружены морские черепахи. Найденный вид занесен в Красную книгу и находится под угрозой вымирания.
Олеся Маевская