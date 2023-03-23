Мишустин: РУДН вернули имя Патриса Лумумбы, приказ подписан

Решение было встречено в Думе аплодисментами.
Накануне с предложением вернуть РУДН имя Лумумбы выступил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Думы Вячеслав Володин поддержал инициативу. «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость. Его убили за антизападные заявления и антизападную позицию в интересах своего государства», — говорил Володин.
Университет дружбы народов был основан 5 февраля 1960 года решением Правительства СССР. 22 февраля 1961 года университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — одного из символов борьбы народов Африки за независимость. 5 февраля 1992 года решением Правительства России университет переименован в Российский университет дружбы народов.