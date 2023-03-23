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17:37 (мск), источник: Российская газета

Глава Минздрава Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы

Дальнейшее распространение сибирской язвы исключено, специалисты локализовали очаги ее распространения, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

«Все локализовано», — сказал он, отвечая на вопрос представителя прессы.

Ранее в Подмосковье двух человек с подозрением на сибирскую язву доставили в больницу и поместили в изолированный бокс для исключения контактов. Предварительные анализы заболевание не подтвердили. А в среду с признаками инфекции в лечебное учреждение Московской области поступил гражданин, прибывший из Чувашии.

В республике были зарегистрированы два подтвержденных и один неподтвержденный случай заражения сибирской язвой. Все в одном населенном пункте. Сегодня за ним ведется наблюдение, а в очаге заболевания проведена дезинфекция.

Вероятной причиной заражения инфекцией мог стать незаконный подворный убой нелегально купленного скота, считают в Роспотребнадзоре. Предполагается, что люди могли заразиться, порезавшись при обработке туши.

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