18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые считают, что тасманийский волк дожил до 1980-х годов
Но все же спасти вид не удалось бы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
7 сентября 1936 года умерла последняя особь сумчатого (тасманийского) волка Thylacinus cynocephalus, содержавшаяся в неволе. Официально никто не признавал вымирание вида: периодически всплывают новые «доказательства» того, что животное все еще обитает в отдаленных местах Австралии.
В новом исследовании группы ученых из Австралии и Чехии, опубликованном в журнале Science of the Total Environment, специалисты собрали и проанализировали исчерпывающую коллекцию из 1237 отчетов о наблюдениях за животным. Команда пришла к выводу, что Thylacinus cynocephalus могли просуществовать почти до конца 1970-х, начала 1980-х годов.
Хотя данные показывают, что сумчатые волки просуществовали дольше, чем считали ученые, с научной точки зрения они все же вымерли.
Недавно в шкафу музея в Австралии нашли шкуру тасманийского волка. Останки считали утерянными на протяжении 85 лет.
Олеся Маевская