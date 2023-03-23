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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые считают, что тасманийский волк дожил до 1980-х годов

Но все же спасти вид не удалось бы.

7 сентября 1936 года умерла последняя особь сумчатого (тасманийского) волка Thylacinus cynocephalus, содержавшаяся в неволе. Официально никто не признавал вымирание вида: периодически всплывают новые «доказательства» того, что животное все еще обитает в отдаленных местах Австралии.

В новом исследовании группы ученых из Австралии и Чехии, опубликованном в журнале Science of the Total Environment, специалисты собрали и проанализировали исчерпывающую коллекцию из 1237 отчетов о наблюдениях за животным. Команда пришла к выводу, что Thylacinus cynocephalus могли просуществовать почти до конца 1970-х, начала 1980-х годов.

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Хотя данные показывают, что сумчатые волки просуществовали дольше, чем считали ученые, с научной точки зрения они все же вымерли.

Авторы работы надеются, что благодаря их исследованию человечество извлечет полезный урок о том, что нужно бережнее относиться к вымирающим видам.

Недавно в шкафу музея в Австралии нашли шкуру тасманийского волка. Останки считали утерянными на протяжении 85 лет.

Олеся Маевская

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