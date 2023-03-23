18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 23 марта
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин учредил медаль «За храбрость»
Медалью «За храбрость» награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Мишустин заявил, что к 2024 году Россия адаптируется к новым условиям
Такое мнение Мишустин выразил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.
Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.
РУДН вернули имя Патриса Лумумбы
Российский университет дружбы народов снова получил имя первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы.
Максим Кац заочно арестован по делу «о фейках об армии»
Как следует из информации по делу, ходатайство об аресте Каца поступило судье Наталие Дударь 23 марта и в этот же день было удовлетворено.