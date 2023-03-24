04:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярск и Новосибирск накрыла мощная геомагнитная буря
Сияние могло наблюдаться на широте 55 гр.с.ш.
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Над Красноярском и Новосибирском разыгралась мощная геомагнитная буря. Как пишет портал @astroalert, в 22 часа по красноярскому времени над Землей разбушевалась мощная геомагнитная буря класса G3 (Kp=7). Сияние могло наблюдаться на широте 55 гр.с.ш. Это широта Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Специалисты отметили, что важно находиться в незасвеченной местности с открытым видом на северный горизонт.