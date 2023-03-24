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15:35 (мск), источник: Газета.Ру

Мужчину, который шесть недель находился в бегах, поймали после заказа доставки еды

В Австралии мужчину, который шесть недель находился в бегах, поймали после заказа доставки еды, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, Мейта Стипоновича разыскивали за контрабанду наркотиков. Полгода полицейские не могли отследить его местонахождение, пока мужчина сам не выдал себя. Австралиец решил заказать еду, используя свое настоящее имя. Оказалось, все это время он жил в помещении под спа-центром.

После того, как Мейта арестовали, рядом с ним нашли заряженный пистолет. Мужчина был доставлен в суд и помещен под стражу, не подавая прошение об освобождении под залог. Федеральная полиция Австралии заявила, что это был арест одного из крупнейших наркоторговцев.

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