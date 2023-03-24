14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: влияет ли кофе на риски появления сердечных заболеваний
Для исследования использовались данные 100 человек.
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Научная работа, опубликованная сотрудниками Калифорнийского университета и Университета Колорадо в журнале New England Journal of Medicine отвечает на вопрос, как кофе влияет на работу сердца. Ученые снабдили 100 добровольцев моложе 40 лет без явных проблем со здоровьем гаджетами, которые непрерывно контролировали работу их сердца, количество проделанных шагов, характер сна и уровень сахара в крови. Участникам также выдавали инструкции о том, когда пить или избегать приема кофе.
Исследователи выяснили, что употребление кофе с кофеином не приводит к увеличению количества ежедневных эпизодов дополнительных сердечных сокращений, известных как преждевременные сокращения предсердий. Данное явление предсказывает потенциально опасное заболевание сердца — мерцательную аритмию. Также ученые обнаружили слабые признаки другого вида нерегулярного сердцебиения, исходящего из нижних отделов сердца — преждевременного сокращения желудочков.
Этот симптом часто встречается и у здоровых людей, но он также связан с более высоким риском сердечной недостаточности. Исследователи обнаружили подобное сердцебиение у людей, которые пили две и более чашек кофе в день. Анализ показателей добровольцев показал, что в эти дни они делали примерно на 1000 шагов в день больше и спали примерно на 36 минут меньше. Разницы в уровне сахара в крови практически не было.
Ученые отмечают, что поскольку исследование проводилось на небольшом количестве людей в течение короткого периода времени, результаты не обязательно применимы к общей популяции.
Недавно ученые из США и Германии установили, что сердцебиение влияет на восприятие времени. Так сердце облегчает работу мозга.
Олеся Маевская