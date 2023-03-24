Международный день борьбы с депрессией: 13 научных открытий

- Сотрудники Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали исследование, результаты которого доказали, что ожирение, диабет, высокое кровяное давление, депрессия и апноэ во сне — лишь несколько заболеваний, которых можно избежать, увеличив количество и интенсивность ежедневно пройденных шагов.
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Специалисты Университета Торонто изучили способы, с помощью которых люди могли бы улучшить свое самочувствие и уменьшить чувство тревоги и депрессии, возникшие во время пандемии. Оказалось, что альтруизм приводит к счастью: когда люди тратят свою энергию на других, их собственные проблемы кажутся менее насущными.
Исследовательская группа из Мичиганского университета опубликовала исследование о влиянии переработок врачей на их здоровье. Ученые обнаружили прямую взаимосвязь между продолжительностью работы и симптомами депрессии.
В своем исследовании сотрудники Арканзасского университета и ученые Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук Университета штата Орегон доказали, что у молодых людей, которые часто используют социальные сети, значительно повышается риск развития депрессии вне зависимости от типа личности. У пользователей замечено снижение социальных взаимодействий и ухудшение самооценки.
Международная группа исследователей выяснила, что негативные чувства, которые человек испытывает во время депрессии и одиночества, прибавляют к его возрасту полтора года, ускоряя процессы старения. Это влияет на организм сильнее, чем курение.
Сотрудники Медицинской школы Гарварда и Больницы Бригам энд Уоменс провели исследование, в результате которого доказали, что время приема пищи может влиять на психическое здоровье людей с гибким графиком работы. В частности, они доказали, что ночные перекусы увеличивают тревогу и депрессию.
Согласно двум новым исследованиям ученых Гарвардского университета и Университета Эмори, длительное воздействие загрязнения воздуха повышает риск депрессии. Первое исследование показало, что длительное воздействие повышенного уровня загрязнения воздуха увеличивает риск поздней депрессии среди пожилых людей. Второе — подтвердило теорию о том, что длительное воздействие даже низкого уровня загрязнителей связано с увеличением случаев депрессии и тревоги.
Считается, что отрицательные эмоции, тревога и депрессия способствуют возникновению нейродегенеративных заболеваний и деменции. Результаты исследования, опубликованные сотрудниками Швейцарского центра эмоциональных наук UNIGE и Немецкого центра нейродегенеративных исследований показывают, что лучший способ успокоиться и ограничить негативное влияние — медитация.
Результаты исследования работников Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университетской клиники Гамбург-Эппендорф показали, что пение птиц снижает тревогу и паранойю у здоровых участников. Щебет не облегчил состояние людей с депрессией, однако транспортный шум усугубил его.
Нидерландские и британские медики провели исследование с участием 3000 добровольцев, чтобы установить, как и почему микрофлора кишечника влияет на психическое здоровье. Всесторонне изучив психологическое здоровье участников, а также образцы микрофлоры и генома, исследователи выделили несколько десятков микробов, так или иначе связанных с развитием депрессии.
Ученые из Бразилии подтвердили, что вегетарианцы оказались больше подвержены депрессии. У тех, кто не употреблял мясо, частота депрессивных эпизодов была примерно в два раза выше, чем у потребителей мяса, независимо от социально-экономических факторов и образа жизни.
Исследование, проведенное ученым из Техасского университета в Далласе, выявило ранние факторы риска, связанные с нейронными процессами в детстве, которые могут «предсказать» появление тревоги и депрессии во взрослом возрасте.
Российские ученые определили вид бактерий, концентрация которых в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей. «Бактерией радости» оказались микробы Faecalibacterium prausnitzii, которые живут в толстом кишечнике человека и не встречаются в пищеварительной системе животных.