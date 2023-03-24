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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Социальные сети приводят к расстройству пищевого поведения

Это показывает анализ 50 исследований.

Источник: Reuters

Недавние отчеты показали, что 91% подростков в Великобритании и США пользуются социальными сетями и что более 50% проверяют свои учетные записи не реже одного раза в час. Исследователи Института глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона решили изучить влияние такого активного онлайн-общения на организм.

Ученые собрали и проанализировали данные 50 исследований, проведенных в 17 странах с участием молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет. Свои выводы они опубликовали в научной статье в журнале PLOS Global Public Health.

Было установлено, что определенное время и частота онлайн-общения, воздействие контента, поощряющее расстройства пищевого поведения (РПП), в частности из-за культа внешности, ухудшают состояние подростков. Три перекрестных исследования показали, что социальные сети, ориентированные на внешний вид пользователей, в значительной степени ухудшали РПП, увеличивали тревогу и развивали депрессивные симптомы.

Связи между использованием социальных сетей и неудовлетворенностью своим внешним видом были продемонстрированы в 33 исследованиях.

Пять из них показали, что подобная тенденция предшествовала последующим РПП. Также 17 научных работ показали, что ухудшали состояние пользователей и манипуляции фотографиями с помощью фильтров и фото-редакторов.

Связь между использованием социальных сетей и неупорядоченным пищевым поведением (переедание, использование слабительных и экстремальные диеты) были отмечены в 11 исследованиях. Восемь научных статей было посвящено анализу хештегов и трендов о здоровье, но результаты были неоднозначными.

Недавно сотрудники Медицинской школы Гарварда и Больницы Бригам энд Уоменс провели исследование, в результате которого доказали, что время приема пищи может влиять на психическое здоровье людей с гибким графиком работы. В частности, они доказали, что ночные перекусы увеличивают тревогу и депрессию.

Олеся Маевская

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