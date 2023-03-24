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18:40 (мск), источник: ТАСС

В Японии показали последнюю серию «Покемона»

Сериал длился 26 лет.

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Заключительная серия аниме-сериала «Покемон» была в пятницу показана в эфире телеканала TV Tokyo. Сериал длился 26 лет, насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии.

Последняя серия поставила точку в приключениях главного персонажа по имени Эш (Сатоси в японской версии) и его друга — покемона Пикачу. Однако уже в ближайшем времени в Японии начнется показ нового сериала по мотивам вселенной карманных монстров, который получит название «Покемон горизонты». Трейлер предстоящего сериала был показан сразу по окончании заключительной серии. «Покемон горизонты» познакомит зрителей с новой группой главных персонажей, однако не исключено, что Эш и Пикачу в том или ином виде вновь поучаствуют в приключениях вселенной покемонов.

«Покемон» — одна из самых известных франшиз современной японской массовой культуры, созданная гигантом медиаразвлечений Nintendo в 1996 году. За более чем 25 лет своего существования покемоны стали героями телевизионного сериала, многочисленных полнометражных аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Телевизионный сериал про приключения Эша и Пикачу транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

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