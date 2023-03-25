Исследование: как кофе влияет на появление заболеваний сердца Для исследования использовались данные 100 человек.
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

История и традиции всемирной экологической акции «Час Земли»

25 марта с 20:30 до 21:30 пройдет экологическая акция под названием «Час Земли». Это мероприятие, организованное Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которое проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с этой акцией и рассказать, как она появилась и чем полезна для нашей планеты.

Источник: РИА "Новости"

Смысл акции

«Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе и ресурсам Земли. Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата на Земле и экологическим проблемам в целом.

Как появилась акция

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города — Сиднея (Австралия). В 2008-м данную акцию поддержало более 100 миллионов человек в 35 странах мира. Тогда же она стала международной экологической инициативой.

Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян.

В 2017-м «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России, с тех пор ежегодно в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек.

Особенности проведения акции

В целях безопасности WWF не рекомендует отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры. В России в рамках акции проводятся многочисленные экологические и благотворительные мероприятия: светящиеся велопробеги, фаер-шоу, запуск светящихся шаров, лекции, конкурсы и фестивали.

Акция в наши дни

Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в которой принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из 190 стран, где гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.

Во время акции последних лет более тысячи выдающихся памятников выключают свое освещения, среди них — здание «Эмпайр-стейт-билдинг» (Нью-Йорк), мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско), Колизей (Рим), Оперный театр (Сидней), буддистский храм «Ват-Арун» (Бангкок), Королевский дворец (Стокгольм), Сити-Холл (Лондон), Эйфелева башня (Париж), Акрополь (Афины) и многие другие.

В Москве отключают подсветку здание МГУ на Воробьевых горах, спорткомплекс «Лужники», Шаболовскую телебашню, президиум РАН и другие объекты — всего более 75. А в Санкт-Петербурге отключают освещение мостов, Зимнего дворца, Дворцовой площади и Петропавловской крепости. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экологияХорошие новости