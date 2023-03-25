История и традиции всемирной экологической акции «Час Земли»

«Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе и ресурсам Земли. Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата на Земле и экологическим проблемам в целом.
Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города — Сиднея (Австралия). В 2008-м данную акцию поддержало более 100 миллионов человек в 35 странах мира. Тогда же она стала международной экологической инициативой.
Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян.
В 2017-м «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России, с тех пор ежегодно в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек.
В целях безопасности WWF не рекомендует отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры. В России в рамках акции проводятся многочисленные экологические и благотворительные мероприятия: светящиеся велопробеги, фаер-шоу, запуск светящихся шаров, лекции, конкурсы и фестивали.
Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете, в которой принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из 190 стран, где гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.
Во время акции последних лет более тысячи выдающихся памятников выключают свое освещения, среди них — здание «Эмпайр-стейт-билдинг» (Нью-Йорк), мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско), Колизей (Рим), Оперный театр (Сидней), буддистский храм «Ват-Арун» (Бангкок), Королевский дворец (Стокгольм), Сити-Холл (Лондон), Эйфелева башня (Париж), Акрополь (Афины) и многие другие.
В Москве отключают подсветку здание МГУ на Воробьевых горах, спорткомплекс «Лужники», Шаболовскую телебашню, президиум РАН и другие объекты — всего более 75. А в Санкт-Петербурге отключают освещение мостов, Зимнего дворца, Дворцовой площади и Петропавловской крепости. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества.