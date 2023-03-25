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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков поддержал позицию Медведева по цифровому пиратству

Призыв замглавы Совбеза Дмитрия Медведева распространять пиратские копии западной интеллектуальной продукции в интернете поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

Господин Медведев заявил, что считает правильным не только скачивать, но и распространять копии произведений, которые теперь недоступны в России.

«Мы же имеем дело с пиратами — те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы … Фраза “пиратский контент” уже под другим соусом должна восприниматься», — прокомментировал журналистам господин Песков (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что поскольку сам не умеет пользоваться торрентами, то фильмы ему скачивают другие.

Замглавы Совбеза призвал распространять пиратские копии, чтобы ушедшие с российского рынка компании обанкротились. В январе он призывал принять правила использования их интеллектуальной собственности без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. «Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта», — заявил Дмитрий Медведев и поблагодарил разработчиков программ для «пиратского использования в режиме личных санкций».

В ответ на военную операцию Universal, Disney, Sony и Warner приостановили работу в России и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов.

Мария Федотова

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