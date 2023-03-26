В «Росэлектронике» рассказали о защищающем технику от разведки противника материале

«Материал обладает коэффициентом отражения 0,5% — то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%. Таким образом, покрытие способно существенно сократить дальность работы радиолокационных систем противника. Благодаря такому материалу дальность обнаружения техники радиолокационными станциями разведки и ударными вертолетами противника снижается в 3,5−4 раза», — пояснили ТАСС в субботу в пресс-службе «Росэлектроники».
Там рассказали, что эта способность достигается за счет включения в состав материала ферромагнитного микропровода в стеклянной изоляции. Толщина металлической жилы — от 2 до 20 микрон. Масса 1 км такого микропровода — менее 1 грамма.
В зависимости от времени года и ландшафта используются покрытия разного цвета, в том числе имитирующие сугроб.
Производство расположено в Центральном конструкторском бюро специальных радиоматериалов (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех»).?